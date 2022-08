Quand Stephen Curry transmet ses conseils à d’autres joueurs NBA

L’été est une saison propice aux prises de parole inspirantes. Tandis que Chris Paul discourt sur la passion du jeu auprès des jeunes, Stephen Curry distribue aussi quelques bons mots auprès de ses homologues.

Comme d’autres durant cette intersaison, la vedette des Warriors est passée par les « pick-up games », organisés par le nouvel assistant des Raptors Rico Hines. Il a notamment pu faire équipe avec Trae Young et Michael Porter Jr., et affronter Pascal Siakam, Scottie Barnes, Cade Cunningham, Killian Hayes, Lonnie Walker, ou même Kevin Knox.

À l’issue de cet entraînement, le joueur de 34 ans a, comme James Harden avant lui, salué l’investissement des participants. Et rappelé que cette intensité était nécessaire pour atteindre l’objectif suprême visé de tous.

« C’est bon de voir cette compétition, que tout le monde est ici pour un seul but : être prêt pour juin quand l’heure est venue. Donc si ça n’était pas encore arrivé, ce sont les moments qui comptent. Quand vous regardez en arrière, une fois vos objectifs atteints, vous êtes fiers de la façon avec laquelle vous avez géré ces moments où personne ne regardait, même s’il y a une caméra ici », a lâché le quadruple champion NBA.

Et ce dernier d’ajouter : « Mais tout ça a son importance, en ce qui concerne les détails de chaque aspect du jeu, des deux côtés du terrain. Parce qu’en juin, vous en avez besoin. Vous avez besoin de votre corps, de votre esprit de compétition. Et tout cela se construit aujourd’hui. » Travailler dans l’ombre à l’été pour mieux rayonner au printemps : le message du Futur of Famer est passé.