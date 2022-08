Chris Paul et Devin Booker réunis auprès des meilleurs jeunes arrières du pays

Qu’ont en commun Stephen Curry, Bradley Beal, CJ McCollum, Victor Oladipo, Marcus Smart, Kemba Walker et encore Isaiah Thomas ? Ils sont tous passés par le « Elite Guard Camp » organisé par Chris Paul. Ce camp d’été sur invitation, qui s’est tenu ce week-end à Los Angeles, s’adresse aux meilleurs espoirs du pays, sur les postes de meneurs-arrières.

Cette année, ils étaient plus d’une vingtaine de jeunes, issus des lycées et des universités de première division, à suivre les conseils de « CP3 », qui n’était pas venu seul. Son coéquipier Devin Booker était également présent, comme DeMar Derozan, Coby White et Rudy Gay. Sans oublier, selon Clutch Points, une cinquantaine de scouts NBA !

« C’est une chance d’être récompensé pour mon travail acharné. Pouvoir apprendre de l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la NBA et lui demander des conseils va être une expérience formidable », livrait en amont Jalen Hood-Schifino, arrière des Indiana Hoosiers, impatient de se faire une idée de son niveau comparé à celui des autres participants.

Une flamme commune

Déjà auteur d’un discours pour mettre en avant la longévité d’Udonis Haslem, Chris Paul en a remis en couche en se référant cette fois à son ami et actuel assistant chez les Pacers, Jannero Pargo. Passé par le même camp, cet ancien meneur de jeu non-drafté est resté plus d’une décennie dans la grande ligue (Lakers, Bulls, Hawks, Wizards…).

« Vous savez quel âge il a ? 42 ans. 42 ! Ce mec était à mon mariage. Vous savez comment on est devenu si proche ? Ça (le basket). C’est parce qu’il aime ça. Certaines personnes aiment jouer. Certains aiment l’argent, les bijoux, les voitures, tout ce qui va avec, mais certains aiment ça. Et il est l’un de ceux qui aiment ça », a développé le meneur des Suns sur cette passion commune.

Même si les participants du camp l’ont regardé comme une source d’inspiration, Chris Paul a ajouté que l’inverse était vrai aussi : « Avec certains trucs que vous faites, vous innovez. Quand vous dunkiez et faisiez tous ces trucs, j’apprenais des mouvements de vous tous. Je sais que vous dites tous : ‘C’est mon camp, que pouvez-vous apprendre de moi ?’ J’essaie de découvrir ce que je peux apprendre de vous. »