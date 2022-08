Face à des jeunes, Chris Paul met en avant la longévité d’Udonis Haslem

« Il ne reste plus que deux personnes de ma classe de Draft dans la ligue ». Chris Paul a voulu donner une bonne leçon d’humilité à des lycéens à l’occasion d’un camp à Los Angeles. Âgé de 37 ans, CP3 fait de la résistance en NBA, les joueurs de son expérience se comptant sur les doigts d’une main.

Lorsqu’il a invité les lycéens à essayer de trouver le nom de l’autre « survivant » de la classe de 2005 (qui comportait notamment Johan Petro, Ian Mahinmi, Ronny Turiaf et Mickaël Gélabale), celui de LeBron James, 37 ans également, est sorti en premier.

« LeBron et moi avons le même âge, mais je suis allé à l’université pendant deux ans, donc tu n’as pas tout à fait tort. Mais pour ce qui est de ma classe de Draft, il ne reste que moi et Lou Williams », a-t-il ajouté. « Nous sommes les deux seuls joueurs toujours en lice. C’est une chance ! Et ce n’est pas facile, qu’il s’agisse de mon chemin ou du sien. Tu dois faire face aux blessures, et tous les ans, il y a une classe de Draft chaque année. Des jeunes comme vous qui débarquent chaque année. Et la première chose qu’ils veulent faire, c’est quoi ? Piquer la place des vieux ».

Un modèle de longévité

En NBA, l’actuel joueur le plus « ancien », s’appelle Udonis Haslem, 42 ans, arrivé en NBA comme LeBron James, en 2003, mais non-drafté. Aux yeux de Chris Paul, « UD » est un véritable héros de la NBA, et une grande inspiration, CP3 étant admiratif de sa longévité malgré les critiques.

« Vous avez vu le cirque autour d’Udonis Haslem ? Vous entendez tout le monde dire n’importe quoi sur lui ? À se demander pourquoi il est encore dans l’équipe ? Eh bien je suis sans doute son plus grand fan. Vous savez pourquoi ? Parce que les jeunes ont besoin de vétérans. Ils ont besoin de voir quelqu’un comme UD se présenter chaque jour. Si l’entraînement est à 11h, il doit sans doute être à la salle à 8h30 tous les jours. Il sera là pour motiver les gars, pour les pousser », a-t-il poursuivi.

Contrairement à Chris Paul et Udonis Haslem, Lou Williams n’a pas encore de contrat pour la saison prochaine.