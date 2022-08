Team USA ne fait qu’une bouchée de l’Uruguay

Cinquième victoire d’affilée des Etats-Unis dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Dirigée par Jim Boylen, cette Team USA au rabais s’est imposée 105-71 face à l’Uruguay, et c’était du côté de Las Vegas. C’est grâce à un 21-2 au début du 2e quart-temps que les Etats-Unis ont fait le break, et les meilleurs joueurs ont tous un passé NBA puisqu’il s’agit de John Jenkins (22 points à 6 sur 7 à 3-points), Langston Galloway (18 points) et DaQuan Jeffries (16 points).

« Il y a beaucoup de leadership dans cette équipe« , apprécie Jim Boylen. « Jamais nous n’avons eu une équipe autant capable de s’auto-gérer. Ils s’approprient la situation. Nous en parlons. C’est un choix de venir ici. Vous pourriez peut-être faire autre chose, mais une fois que vous êtes ici, vous êtes obligés de jouer comme nous le faisons et de donner tout ce que vous avez. Langston, John et (Jeffries) nous ont vraiment guidés et ça rend les choses plus faciles pour tout le monde. Ce sont des leaders et ils enseignent aux plus jeunes. »

Avant la rencontre, le groupe a eu la surprise de voir débarquer dans le vestiaire Mike Krzyzewski, tout juste retraité du basket universitaire et ancien coach de Team USA. Coach K. en a profité pour leur faire un petit speech sur l’importance de porter le maillot américain.

Prochaine étape pour les Etats-Unis, un déplacement lundi en Colombie. Un match piège puisque les Colombiens avaient battu le Brésil dans leur salle de Barranquilla, et ils sont allés s’imposer cette nuit au Mexique.