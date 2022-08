Les propriétaires historiques du Jazz se désengagent un peu plus de la franchise

Alors que la recomposition de son effectif n’est pas terminée, le Jazz bouge aussi en coulisses. La Larry H. Miller Company, du nom de l’ancien propriétaire du Jazz, a annoncé la vente d’une partie de ses parts restantes depuis le changement de mains de la franchise acté en octobre 2020.

Les chiffres concernant la part que la famille possède encore ou la valeur de cette participation ne sont pas connus. L’opération doit encore être soumise à l’approbation finale de la NBA.

« Nous avons énormément apprécié notre gestion de la franchise et nous restons de fervents supporters de l’équipe et de sa place dans notre communauté. En plus de nos entreprises commerciales et de nos efforts philanthropiques, nous sommes fiers de rester propriétaires des Salt Lake Bees (baseball), l’équipe affiliée Triple-A des Los Angeles Angels », affiche la famille dans un communiqué, en s’engageant à « faire progresser le sport et le divertissement dans ce formidable État », l’Utah.

Pour mémoire, la famille Miller était propriétaire du club depuis… 1986 ! Larry Miller a été aux commandes jusqu’à son décès, en 2009, puis c’est sa femme Gail et leurs enfants qui avaient pris la relève. Gail Miller avait décidé la revente surprise du club en octobre 2020 à Ryan Smith, le fondateur de l’entreprise Qualtrics.

« L’offre était sérieuse et elle nous permettait de garder le Jazz ici. Ryan l’a promis. On le croit, on est convaincu que c’est son objectif puisque sinon, on n’aurait pas vendu la franchise », avait expliqué la dirigeante à l’époque, qui avait conservé une part minoritaire de l’équipe.

Cette nouvelle vente de la famille Miller coïncide avec une annonce, faite il y a quelques jours, selon laquelle Arctos Sports Partners a acheté une participation minoritaire au sein du Smith Entertainment Group, la société mère du Jazz. Lancée en 2019, Arctos est spécialisée dans ce genre d’investissements dans des franchises de sport (Warriors, Kings, 76ers, Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox…).

« SEG et Arctos sont optimistes quant au marché du sport et du divertissement dans l’Utah et affichent un même engagement envers l’État de l’Utah, ce qui inclut une accentuation de l’expansion de SEG, son intention d’amener une troisième franchise de sport professionnel dans l’État, et son objectif de faire de l’Utah un centre de sport et de divertissement de premier plan », souhaitent les signataires.