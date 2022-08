Tristan Thompson plutôt que Carmelo Anthony dans le viseur des Nets ?

La saga Kevin Durant terminée, les Nets vont pouvoir finaliser leur effectif. Il leur reste six places de libres dans l’effectif qui participera au training camp, dont deux contrats « classiques ». De quoi trouver leur bonheur parmi les free agents encore disponibles.

La priorité est de remplacer Andre Drummond sous les panneaux pour épauler le jeune Nic Claxton. Le secteur intérieur sera le maillon faible de l’équipe et il faut équilibrer l’effectif. Hoopshype évoque ainsi un intérêt pour Tristan Thompson, un intérieur polyvalent au profil défensif. L’ancien champion NBA n’a pas montré grand chose depuis son départ de Cleveland. La saison dernière, il est passé par trois équipes (Chicago, Sacramento et Indiana) sans rien démontrer, et il n’a toujours pas de contrat pour la saison prochaine.

Parmi les intérieurs encore disponibles, on pense aussi à Demarcus Cousins dans un style plus offensif ou encore à Montrezl Harrell et Hassan Whiteside, toujours sans contrat. Largement de quoi trouver une doublure à Claxton. D’autant que la franchise n’a pas touché à sa « mid-level exception » estimée à 6.5 millions de dollars.

Une chose est sûre, ce ne sera pas Dwight Howard. Selon Hoopshype, les Nets ne sont pas intéressés par l’ancien pivot des Lakers et des Sixers. Pour le poste 4, pas d’intérêt non plus pour Carmelo Anthony alors que l’ancien ailier des Knicks se verrait bien finir sa carrière chez lui, à Brooklyn. A moins que la direction ne cède à Kevin Durant qui aimerait que « Melo » soit recruté… C’est ce qu’avance le New York Post.

Enfin, les Nets ont pensé à Markieff Morris, qui aimerait venir. Pour l’instant, c’est au point mort.