Free agency 2022 | Le Top 10 des joueurs encore disponibles

La saison 2021/22 terminée et la Draft 2022 achevée, place à la fameuse free agency, qui agite comme toujours l’intersaison NBA.

Cette année, elle débutait dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Comme à chaque fois, les signatures ne pourront devenir officielles que lorsque la période du moratoire sera levée, soit une semaine après le lancement des hostilités (le 6 juillet).

Après deux jours très mouvementés, on en profite d’ailleurs pour se pencher sur les meilleurs free agents encore disponibles sur le marché, tous postes confondus.

1 – James Harden (32 ans – non protégé – Philadelphia 76ers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 22 points, 7.7 rebonds, 10.3 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 18.6 points, 5.7 rebonds, 8.6 passes

Initialement détenteur d’une « player option » de 47.4 millions de dollars pour la saison prochaine, James Harden a fait jouer sa clause libératoire afin de mieux prolonger chez les Sixers. C’est ce que rapportent en tout cas les différents insiders de la ligue, évoquant un contrat de deux ans à un tarif inférieur au maximum, dans l’optique de permettre à Philadelphie de conserver une certaine marge de manoeuvre sur le plan financier et de se renforcer en vue de la campagne 2022/23.

Pour l’heure, le MVP 2018 n’a encore rien signé et les discussions entre les deux camps vont avoir lieu ce week-end. Néanmoins, il n’y a pas à s’inquiéter car le « Barbu » va re-signer en Pennsylvanie, aux côtés de Joel Embiid.

2 – Deandre Ayton (23 ans – protégé – Phoenix Suns)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 17.2 points, 10.2 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 17.9 points, 8.9 rebonds

Même si ses dirigeants l’ont protégé avec une « qualifying offer » et qu’ils peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure, Deandre Ayton pourrait bien quitter les Suns dans les prochains jours. Sa relation avec son coach Monty Williams, et plus globalement avec la franchise, ne semble plus au beau fixe et le scénario d’un départ a pris de l’ampleur au fil des semaines.

Probablement dans le cadre d’un « sign-and-trade », car Phoenix ne souhaite logiquement pas perdre son pivot sans contrepartie. Surtout s’il peut permettre de récupérer Kevin Durant dans la foulée…

3 – Miles Bridges (26 ans – protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 20.2 points, 7 rebonds, 3.8 passes

Protégé par les Hornets, qui peuvent ainsi s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure acceptée, Miles Bridges est désormais dans de sales draps, alors qu’il devait initialement prolonger sur le long terme avec sa franchise de toujours. Interpellé pour violences conjugales, puis libéré sous caution, il passera devant un juge le 20 juillet.

En attendant, son avenir dans la ligue est purement et simplement remis en question, avec les dirigeants de Charlotte qui risquent carrément de le laisser libre, alors que certains insiders s’attendaient à ce qu’il obtienne pourquoi pas un contrat max quelque part. Une situation très complexe donc, qui ne devrait pas être résolue de sitôt.

4 – Collin Sexton (23 ans – protégé – Cleveland Cavaliers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 16 points, 3.3 rebonds, 2.1 passes

Après une saison écourtée à cause de sa déchirure du ménisque du genou gauche, Collin Sexton n’aborde pas cette free agency dans une position confortable, car sa blessure a fait chuter sa valeur sur le marché. Les Cavaliers ont la main sur son avenir, puisqu’il est free agent protégé, mais ils n’en feront peut-être pas leur priorité car ils ont su gagner sans lui et que leur intérêt n’est sans doute pas de faire sauter la banque pour un joueur blessé de longue date.

Surtout que, depuis sa blessure, les Cavs ont recruté à son poste Caris LeVert, qui pourrait bien prolonger durant l’été, puis drafté Ochai Agbaji. Alors que Ricky Rubio et Raul Neto ont été signés pendant la free agency. Le scénario le plus probable est donc un départ de Collin Sexton, idéalement via un « sign-and-trade », même si on imagine aussi que Cleveland tentera de le conserver à moindre coût. Sauf si une autre équipe le surpaye, bien sûr…

5 – Dennis Schröder (28 ans – non protégé – Houston Rockets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 13.5 points, 3.3 rebonds, 4.6 passes

Après une saison 2021/22 sans saveur, débutée à Boston et conclue à Houston, Dennis Schröder est en quête de rebond. À 28 ans, il a encore de beaux jours devant lui et il peut toujours rendre de bons services en sortie de banc, avec sa vitesse et ses qualités de scoreur. Mais, d’un point de vue financier, l’explosif meneur de jeu ne pourra pas se permettre d’être trop exigeant, car sa cote n’est pas nécessairement très haute et surtout parce qu’il ne se situe pas tout en haut de la hiérarchie à son poste.

Autrement dit, l’Allemand fera probablement partie de ce groupe de joueurs dont la situation contractuelle se décantera une fois scellé l’avenir des gros poissons.

6 – Caleb Martin (26 ans – protégé – Miami Heat)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9.2 points, 3.8 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 4.5 points, 2.2 rebonds

7 – TJ Warren (28 ans – non protégé – Indiana Pacers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : /

8 – Carmelo Anthony (38 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 13.3 points, 4.2 rebonds

9 – Cody Martin (26 ans – protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.7 points, 4 rebonds, 2.5 passes

10 – Blake Griffin (33 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 6.4 points, 4.1 rebonds, 1.9 passe

Stats 2021/22 (playoffs) : 4.0 points, 2.0 rebonds, 2.0 passes

Mais aussi : Markieff Morris, Hassan Whiteside, DeMarcus Cousins, Goran Dragic, Andre Iguodala, Austin Rivers, Jeremy Lamb, Ben McLemore, Jordan Nwora (protégé), Kent Bazemore, Josh Okogie (protégé), Thomas Bryant, Taj Gibson, Rajon Rondo, Eric Bledsoe, Facundo Campazzo, Lou Williams, D.J. Augustin, Elfrid Payton, etc.