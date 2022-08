Udonis Haslem rempile pour une 20e saison !

Comme Kobe Bryant et Dirk Nowitzki, Udonis Haslem va disputer une 20e saison sous le même maillot, et ce sera évidemment au Heat ! Comme promis, c’est en marge de son camp annuel organisé pour les enfants que le triple champion NBA a mis fin au suspense sur son avenir.

« Je vais finir ce que j’ai commencé, et je vais jouer 20 ans » a-t-il lancé. « Je le fais pour la ville et pour mon père. Ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas facile. Mais l’objectif reste le même : gagner ».

Si Haslem a pris quasiment deux mois pour se décider, c’est parce qu’il a perdu son père et il avait besoin de réfléchir à la suite.

« Pour moi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses auxquelles j’ai dû vraiment réfléchir. Jouer 20 ans en NBA, c’est une discussion que j’avais eue avec mon père. Mais les choses changent, et il n’est plus là maintenant. Les objectifs changent », avait-il expliqué. « C’est toujours quelque chose contre lequel je dois me battre. Parce que c’est un sujet dont on parlait, avec la volonté de le faire d’une certaine façon. Les choses ont changé depuis qu’il est parti, mais on trouvera une solution ».

Non drafté, il va jouer 20 ans en NBA…

Utilisé comme mentor par Erik Spoelstra, Haslem avait aussi répondu à ceux qui estiment qu’il n’a plus rien à faire en NBA, et donc à Miami.

« Une autre idée fausse est que j’occupe une place dans l’effectif. Les gens ne réalisent pas qu’on a le plus grand nombre de joueurs non-draftés de la ligue dans l’équipe. Il y a quelque chose qui se passe ici, mais vous, bande d’imbéciles, ne pouvez pas comprendre. Vous êtes tellement concentrés sur mon âge et sur la raison pour laquelle je suis ici. Il y a une raison pour laquelle je suis ici, bordel ! »