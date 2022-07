Udonis Haslem : « Il y a une raison pour laquelle je suis ici, bordel ! »

« J’ai dit : qu’est-ce que vous foutez ici ? » C’est peu dire que Udonis Haslem ne s’attendait pas à ce qu’une délégation du Heat lui rende une visite surprise à Orlando au moment de l’ouverture de la « free agency ». But de l’opération : le convaincre de rempiler pour une 20e saison à Miami.

« Le SUV s’est arrêté devant moi. Personne n’était censé savoir que j’étais ici. Ma femme (l’a dit au Heat). C’était une preuve d’amour. J’apprécie ce que les gens ressentent pour moi et ce que je représente pour la franchise. La conversation portait sur ce qui allait se passer ensuite pour moi », raconte le joueur de 42 ans, invité du podcast de son coéquipier Duncan Robinson, sans en dire plus sur ses intentions justement.

Une nouvelle saison à jouer les mentors alors ? On rappelle que le vétéran n’a quasiment plus aucun impact direct sur le terrain depuis des années. Il n’a joué que 58 matches de saison régulière ces six derniers exercices, et aucun en playoffs. Mais ce n’est évidemment pas un hasard si les Floridiens lui gardent année après année une place sur le banc.

Il y a quelque chose qui se passe ici

« Une autre idée fausse est que j’occupe une place dans l’effectif. Les gens ne réalisent pas qu’on a le plus grand nombre de joueurs non-draftés de la ligue dans l’équipe. Il y a quelque chose qui se passe ici, mais vous, bande d’imbéciles, ne pouvez pas comprendre. Vous êtes tellement concentrés sur mon âge et sur la raison pour laquelle je suis ici. Il y a une raison pour laquelle je suis ici, bordel ! », formule l’intérieur, non-drafté également, en s’adressant directement à ses détracteurs.

Il ne doute donc pas une seconde de son impact dans le vestiaire floridien, en particulier auprès des récentes trouvailles du club, à l’instar de Max Strus ou Gabe Vincent. « J’apprécie que vous m’écoutiez et que vous accordiez de l’importance à ce que je dis. Les gens pensent que je prends une place. En fait, je donne. Il y a une raison pour laquelle je suis ici, bordel ! », répète-t-il.

Là-dessus, son coéquipier Duncan Robinson ajoute : « Il y a tellement de gens stupides qui profitent de tribunes pour dire des choses qui n’ont aucun sens. Les gens n’arrivent même pas à se faire une idée de la façon dont on fait bouger les choses en interne. »

Et le titre champion NBA de conclure : « Vous me faites confiance. Je ne peux pas vous laisser tomber. Cela signifie beaucoup pour moi. Je prends cette responsabilité personnellement. Je perds le sommeil à cause de ça, si je ne sens pas que j’ai obtenu le maximum d’un certain gars. »