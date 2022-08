Stop ou encore ? Udonis Haslem donne rendez-vous ce week-end

Ce ne sera pas « The Decision » mais une décision quand même. Selon le Miami Herald, Udonis Haslem fera connaître, dimanche après-midi depuis son camp pour jeunes à Miami, son choix quant à la suite donnée à sa carrière. L’intérieur vétéran du Heat à l’occasion de repartir pour une vingtième saison avec son club de toujours, ou bien de prendre sa retraite sportive.

L’intéressé se montrait encore hésitant plus tôt cette semaine. « Je ne sais pas. On y réfléchit encore. Mais quoi qu’il arrive, je ferai toujours partie de la famille du Heat. Je ne vais aller nulle part ailleurs, que je continue à jouer ou pas. J’aurais toujours un impact sur la franchise », promettait-il, tout en suggérant que le décès de son père était susceptible de changer la donne.

Le Miami Herald précise que le Heat lui a gardé une place de côté au sein de l’effectif. En cas de retour, la franchise floridienne aurait 14 joueurs sous contrat garanti et environ 200 000 dollars sous la « luxury tax ». Le joueur de 42 ans bénéficie évidemment depuis plusieurs années du salaire minimum. La saison passée, il a ainsi touché 2,6 millions de dollars.

On rappelle que le vétéran n’a quasiment plus aucun impact direct sur le terrain depuis des années. Il n’a joué que 58 matches de saison régulière ces six derniers exercices, et aucun en playoffs.

« Une autre idée fausse est que j’occupe une place dans l’effectif. Les gens ne réalisent pas qu’on a le plus grand nombre de joueurs non-draftés de la ligue dans l’équipe. Il y a quelque chose qui se passe ici, mais vous, bande d’imbéciles, ne pouvez pas comprendre. Vous êtes tellement concentrés sur mon âge. Il y a une raison pour laquelle je suis ici, bordel ! », avait-il récemment envoyé à ses détracteurs.