Udonis Haslem n’a toujours pas tranché

Quel destin pour Udonis Haslem ! Passé d’une première saison en pro à Chalon-sur-Saône en 2002-2003 à 19 saisons consécutives en Floride, à défendre les couleurs du Heat de Miami, il a décroché trois titres de champion NBA.

Si son impact purement sportif est devenu minime depuis plusieurs années, la perspective de voir l’intérieur raccrocher représenterait forcément la fin d’une ère au Heat. A deux mois de la reprise de la saison régulière, Udonis Haslem est encore à l’heure du choix. Stop ou encore ?

Pour l’instant, le poste 4 a confié ne pas avoir pris sa décision, se laissant encore l’opportunité de disputer une 20e saison consécutive à Miami. Deux éléments sont ressortis de sa réflexion. Le premier, c’est qu’il continuera à œuvrer pour sa franchise de cœur, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

« Je ne sais pas. On y réfléchit encore. Mais quoi qu’il arrive, je ferai toujours partie de la famille du Heat. Je ne vais aller nulle part ailleurs, que je continue à jouer ou pas. J’aurais toujours un impact sur la franchise », a-t-il confié.

Le décès de son père a-t-il changé la donne ?

Le deuxième élément à intégrer est le décès de son père, qui a peut-être changé sa façon de voir les choses. D’un côté, il pourrait être motivé par la perspective d’accomplir une 20e année en sa mémoire. De l’autre, il voit désormais les choses différemment.

« Pour moi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses auxquelles j’ai dû vraiment réfléchir. Jouer 20 ans en NBA, c’est une discussion que j’avais eue avec mon père. Mais les choses changent, et il n’est plus là maintenant. Les objectifs changent », a-t-il ajouté. « C’est toujours quelque chose contre lequel je dois me battre. Parce que c’est un sujet dont on parlait, avec la volonté de le faire d’une certaine façon. Les choses ont changé depuis qu’il est parti, mais on trouvera une solution ».

A 42 ans, Udonis Haslem a toutefois l’occasion de grimper dans la hiérarchie au classement des joueurs avec la plus grande longévité dans l’histoire de la NBA puisqu’il rejoindrait ainsi Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Jamal Crawford, qui comptent également 20 saisons au compteur. Il pourrait également égaler Kobe et Dirk Nowitzki en termes de fidélité avec une 20e saison au sein de la même franchise.

Forcément, ça fait réfléchir.