Le Jazz reçoit de très bonnes offres pour Donovan Mitchell

Où jouera Donovan Mitchell la saison prochaine ? A priori, ce ne sera pas à Utah puisque ses dirigeants sont prêts à s’en séparer, et qu’ils reçoivent de nombreuses offres. Comme pour Rudy Gobert, transféré aux Wolves, ils sont très exigeants, et on sait qu’ils veulent une demi-douzaine de premiers tours de Draft. C’est d’ailleurs ce qui fait capoter, pour l’instant, les discussions avec les Knicks. Pourtant, New York aurait proposé plusieurs joueurs (jeunes) et plusieurs premiers tours de Draft. Insuffisant pour le Jazz…

Mais le plus dingue, c’est que des équipes proposent mieux. C’est ce que révèle l’animateur radio Spence Checketts à l’insider du Jazz Andy Larsen sur ESPN : « Une source m’a dit que le Jazz avait en fait quelques offres, autres que celles des Knicks, et il m’a dit qu’ils les aimaient énormément… » Peut-être qu’il s’agit d’un coup de bluff pour faire réagir la direction newyorkaise.

Cependant, il y a un mois, plusieurs équipes s’étaient positionnées sur Mitchell. Selon The Athletic, il s’agissait du Heat, des Wizards, des Raptors, des Hawks, des Kings et des Hornets. Parmi ces formations, au moins deux auraient donc fait de meilleures propositions que les Knicks. Même si aucun nom n’a filtré, on imagine que Miami, avec Tyler Herro, ou Toronto, avec ses nombreux jeunes joueurs polyvalents, peuvent séduire le Jazz.

Reste à savoir si Mitchell veut aller ailleurs qu’à New York… Une chose est sûre, il est sur place depuis quelques jours.