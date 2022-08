Puma reste dans le thème de l’Ovni pour évoquer LaMelo Ball, une superstar NBA qui viendrait d’une autre planète, pour faire le promotion de la MB.01, sa première chaussure signature. C’est toujours le cas avec le prochain coloris, reflétant à nouveau un décor spatial.

La tige entièrement noire, tout comme la semelle, est contrastée par touches iridescentes lumineuses sur les finitions, comme le logo « 1-of-1 » de la languette, le « M.E.L.O » au niveau du talon, ou l’inscription « Not from here » à la base des lacets.

Lancement prévu ce lundi aux États-Unis au prix de 125 dollars.

(Via SneakerNews)

—

