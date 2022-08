Le jour où Eddie House a convaincu James Posey de signer avec les Celtics

L’été 2007 restera l’une des intersaisons les plus mémorables dans l’histoire des Celtics. Le 28 juin, le soir de la Draft, Boston envoie son 5e choix (Jeff Green) ainsi que Wally Szczerbiak et Delonte West à Seattle pour récupérer Ray Allen (et Glen Davis). À peine trois jours plus tard, les Verts font encore plus fort en envoyant cinq joueurs pour s’offrir Kevin Garnett et former un « Big Three » extraordinaire avec Paul Pierce.

Maintenant que les têtes d’affiches sont réunies, quels « role players » signer pour les entourer au mieux ? Le 1er août, les Celtics s’offrent Eddie House, un shooteur fou qui sort de l’un de ses meilleurs exercices en carrière avec les Nets (8 points de moyenne avec 43% de réussite de loin).

À la fin du même mois, un autre joueur de devoir débarque sans faire beaucoup de bruit : James Posey. Particularité de ce dernier, il vient d’achever un mandat de deux ans au Heat, avec qui il a joué un rôle important dans la quête du titre de 2006. Mais plutôt que de rejoindre le Massachusetts, l’ailier de 30 ans avait une autre destination en tête : le New Jersey et les Nets, l’ancienne formation de House.

Celui-ci raconte aujourd’hui : « Je vais à Boston, et j’ai dit : ‘Trouvez-moi son numéro (de Posey), que je lui parle. Posey avait déjà un accord avec New Jersey. J’arrivais de là-bas, alors j’ai dit : ‘Écoute ça. Je viens de là-bas. Il n’y a rien de négatif par rapport à ça. Tu vas faire des stats. (Jason Kidd) va te chercher et si tu cours sur le terrain, il va te trouver. Ça va être sympa de jouer mais vous ne battrez pas cette équipe (les Celtics). Viens ici et allons gagner un titre.’ »

La conversation au téléphone va durer un moment et selon Eddie House, ce jour-là, il est parvenu à faire changer d’avis à son futur coéquipier. Un choix ô combien payant pour l’ailier qui a, certes, dû accepter de diviser son salaire par deux (de 6 millions de dollars à Miami à 3 à Boston). Mais avec à la clé, un nouveau rôle décisif de « 3&D » (7 points avec 38% de loin et 4 rebonds de moyenne) pour remporter le titre quelques mois plus tard.

J’étais arrivé au sommet de la montagne

Son second trophée personnel du genre pour celui qu’on pourrait qualifier de Robert Horry du pauvre, par rapport au nombre de bagues obtenues. « Parfois dans la vie, une petite décision finit par avoir un impact énorme. Avant de signer avec Boston, je pensais vraiment que j’allais aller dans le New Jersey pour jouer avec Jason Kidd et les Nets », avait déjà exposé l’intéressé en mars dernier, à l’occasion du retrait du maillot de Kevin Garnett.

L’ancien joueur des Nuggets, des Grizzlies ou des Pacers expliquait qu’il n’oublierait jamais le fait qu’au sein de cette équipe, il était le seul joueur titré. « Doc (Rivers) m’interrogeait parfois des questions devant l’équipe et voulait connaître mon point de vue. Il m’interrogeait sur ce que Pat Riley préconisait et sur les habitudes de Dwyane Wade et de Shaq (O’Neal). Il se disait que j’étais arrivé au sommet de la montagne, donc je savais au moins à quoi ressemblait la vue. »

Malgré cette expérience que les autres n’avaient pas (encore), James Posey disait avoir été marqué par l’influence du « Ticket », Kevin Garnett. « Il était si facile de se rallier à lui parce qu’il se faisait un devoir personnel de faire tout ce qu’il pouvait pour pousser tout le monde autour de lui. Et même après toutes ces années, il a toujours la même énergie unique. Lorsque Ticket entre dans une pièce, on est immédiatement sur nos gardes. Tous les membres de l’équipe 2008 ont de l’amour et une estime particulière pour le ‘Ticket’. »

L’ailier, qui filera aux Hornets de la Nouvelle-Orléans après seulement une saison, peut aussi en avoir pour Eddie House visiblement. Car en 2008, tandis que Boston partait à la conquête du titre, les Nets, eux, arrivaient en fin de cycle et rataient les playoffs après avoir transféré Jason Kidd…