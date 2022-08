Les Spurs vont retrouver leur salle de… 65 000 places pour battre un record NBA !

Pour fêter leurs 50 ans, les Spurs vont jouer cette saison à Austin et Mexico, mais aussi ressortir des maillots historiques, et on a la confirmation qu’ils vont également retrouver l’Alamodome !

Inaugurée en 1993, cette salle de 65 000 places a accueilli les Spurs jusqu’en 2002, et les plus anciens se souviennent des exploits du tandem Robinson-Duncan, mais aussi des premiers dribbles de Tony Parker.

« Avec une capacité de plus de 65 000 places pour le Dome, les Spurs ont l’intention de battre le record d’affluence pour un match de saison régulière en NBA » peut-on lire dans le communiqué, qui précise que la rencontre aura lieu le 13 janvier 2023 face à un adversaire connu dans la soirée.

Le record d’affluence pour un match de saison régulière appartient aux Hawks avec 62 064 spectateurs pour la venue des Bulls au Georgia Dome.

La franchise texane a aussi dévoilé les dates des rencontres disputées à Mexico et Austin :

– À Mexico (Arena CDMX), le samedi 17 décembre 2022

– À Austin (Moody Center), les 6 et 8 avril 2023