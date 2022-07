Un maillot spécial pour fêter les 50 ans de la création des Spurs

Les Spurs n’ont pas toujours été à San Antonio, ni en NBA, et leurs ancêtres avaient pour nom les Dallas Chaparrals de 1967 à 1970 en ABA, puis les Texas Chaparrals jusqu’en 1973. Cette année-là, la franchise est vendue, et elle déménage à San Antonio où elle prend le nom de Spurs.

On est toujours en ABA, et la superstar de l’équipe s’appelle George Gervin. A l’époque, les propriétaires n’avaient signé que pour trois ans avec les autorités locales, mais la fusion avec la NBA et des bons résultats les avaient convaincus de rester à San Antonio.

Finalement, 50 ans plus tard, la franchise est toujours là, et elle est même devenue l’une des plus victorieuses de l’histoire avec cinq titres depuis 1999, et pour célébrer ce demi-siècle, les dirigeants ont décidé de sortir un maillot « Classic Edition » qui reprend le design de leur premier maillot.

« C’est une façon symbolique pour nous d’honorer notre héritage, nos joueurs et notre loyauté envers la ville de San Antonio tout en donnant à nos fans ce qu’ils réclamaient« , a déclaré Becky Kimbro, vice-présidente de la franchise dans le communiqué de presse. « Notre équipe a travaillé pendant deux ans pour que ce maillot sorte pour notre 50e anniversaire, et nous espérons que nos fans sont tout aussi excités que nous de le revoir sur le terrain »

Les Spurs ont porté ce maillot pendant huit saisons, jusqu’en 1982, et cette saison, il sera porté à l’extérieur comme à domicile pour des rencontres bien précises, révélées après l’annonce du calendrier.

Dans le communiqué, on apprend aussi que la franchise va dévoiler trois nouveaux logos alternatifs avec une nouvelle marque mise en avant : SATX.