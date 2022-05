Les Spurs vont jouer quelques matchs à domicile du côté d’Austin et Mexico

Grosses négociations finalisées entre les Spurs et les élus du Comté de Bexar, qui comprend la ville de San Antonio.

En effet, lors de la construction de l’AT&T center, inauguré en octobre 2002, la franchise a accepté de jouer au moins de 39 de ses 41 matchs à domicile chaque année dans la salle, seules deux rencontres pouvant être disputées ailleurs. L’AT&T Center (au départ le SBC Center) a ainsi été construit avec l’argent public et les élus locaux voulaient profiter au maximum des matchs des Spurs, tout en minimisant les risques de déménagement.

Néanmoins, la concurrence est rude dans le Texas, qui héberge également les Mavericks à Dallas et les Rockets à Houston, et les Spurs cherchent donc à agrandir leur « fanbase ».

L’idée est ainsi de multiplier les matchs hors de San Antonio, en passant de deux à quatre chaque année.

« Nous sommes déterminés à trouver des moyens nouveaux et créatifs pour faire participer et célébrer nos fans de Mexico à Austin, en continuant à élargir notre base régionale de supporters », a expliqué RC Buford, désormais chargé du développement de la franchise. « Nous pensons que San Antonio est dans une position unique d’un point de vue culturel, géographique et économique pour servir de point d’ancrage à cette région. San Antonio est notre foyer depuis cinq décennies et l’organisation continuera d’innover, permettant aux Spurs de prospérer à San Antonio pour les cinquante prochaines années ».

L’accord accepté va permettre, en guise de test pour la saison prochaine, aux Spurs de jouer quatre matchs à domicile hors de l’AT&T Center, avec l’an prochain deux matchs au Moody Center d’Austin, un à l’Alamodome, l’ancienne salle du club à San Antonio, pour les cinquante ans de l’équipe, ainsi qu’un dernier à Mexico.

Pour la franchise, le but est clairement d’élargir sa base de fans, en allant à Austin mais aussi au Mexique, pour s’imposer comme l’équipe NBA emblématique du sud du Texas, et donc du Mexique.

Mais du côté des élus de San Antonio, si on se dit prêt à accepter (sans pénalités) de laisser plus de matchs à domicile se jouer ailleurs, on reste extrêmement prudents car les négociations au début des années 2000 avec la famille Holt, qui détient la franchise, ont été âpres, et on ne veut pas que les Spurs commencent à envisager un déménagement… ou le préparer. Même si un accord lie les deux camps au moins jusqu’en 2032.