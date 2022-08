Même s’il avait réclamé son transfert, personne ne pensait Kevin Durant susceptible de faire une croix sur le « training camp » de Brooklyn s’il n’était pas échangé d’ici là, voire sur le début de la saison.

Le MVP 2014 est en effet un vrai mordu de basket, et le voir se mettre volontairement en retrait du jeu semblait irréaliste. Sauf que comme l’explique Brian Windhorst, d’ESPN, les dernières évolutions du dossier semblent avoir changé la perspective, tant KD semble prêt à aller loin pour forcer son départ des Nets.

En effet, réitérer ses envies de départ à Joe Tsai est une chose, mais réclamer le licenciement du GM et du coach pour rester, et le faire fuiter sur la place publique, c’en est une autre…

Le point de non-retour atteint ?

Échanger Kevin Durant, dont la prolongation de contrat de 194 millions de dollars sur quatre ans va débuter, n’est pas simple pour Brooklyn, qui ne veut pas le brader mais aura du mal à faire monter les enchères. Du côté du joueur et de son camp, pour débloquer rapidement la situation, il faut ainsi forcer les Nets à baisser leurs exigences… en créant l’atmosphère la plus toxique possible. Pour beaucoup d’insiders, l’ultimatum posé à Joe Tsai fait partie de cette stratégie, puisqu’il empêche toute réconciliation et ne peut qu’entraîner une implosion en interne.

Si la situation n’a pas évolué fin septembre, lorsque les joueurs devront reprendre le chemin de l’entraînement collectif pour le « training camp », cette stratégie pourrait pousser Kevin Durant à faire l’impasse sur la reprise, voire sur le début de saison. À la manière de ce que Ben Simmons avait fait avec les Sixers l’an passé.

C’est la méthode la plus agressive et la plus risquée, puisque Brooklyn peut alors retenir le salaire de Kevin Durant, et personne n’imaginait pas Kevin Durant aller jusque-là. Son ultimatum a tout changé.