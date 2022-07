Brooklyn espère toujours convaincre Kevin Durant de rester

Cela fait désormais un mois que Kevin Durant a demandé son transfert, mais rien ne s’est encore matérialisé.

L’ailier souhaitait rejoindre les Suns ou le Heat mais les deux formations semblent avoir lâché l’affaire, et si Boston paraît avoir proposé la meilleure offre à Brooklyn, le club en veut encore davantage.

Il faut dire que, comme le rappelle Zach Lowe, d’ESPN, il n’y a sans doute jamais eu un joueur de la valeur de Kevin Durant sur le marché des transferts. On parle en effet d’un ancien MVP, toujours parmi les meilleurs joueurs de la ligue, et surtout on parle d’une superstar dont le contrat court jusqu’en 2026, sa prolongation n’ayant pas débuté…

Difficile donc, voire impossible, de savoir quelle valeur a exactement Kevin Durant, tant la situation est unique.

Du côté des Nets, il n’est pas question de brader l’ailier, et on espère que ce dernier comprendra le problème avec sa demande de transfert. Peut-être lorsque le « training camp » débutera, et qu’il retrouvera ses coéquipiers.

Dans les conditions actuelles, difficile en tout cas de l’imaginer changer de club à court terme.