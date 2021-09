Ben Simmons prêt à perdre 1,3 million de dollars en zappant le « training camp » ?

Même s’il va rentrer dans la deuxième année de sa prolongation de contrat, et qu’il lui reste donc 147 millions de dollars garantis sur quatre ans, le divorce semble acté entre Ben Simmons et les Sixers.

Pointé du doigt par Doc Rivers suite à l’échec de Philadelphie lors des derniers playoffs, l’Australien a mal pris les propos de son coach, et il a donc annoncé aux dirigeants de Pennsylvanie qu’il voulait partir. Son camp a ainsi laissé fuiter que le All-Star était carrément prêt à faire l’impasse sur le « training camp » pour obtenir un départ.

Dans son podcast, notre confrère Brian Windhorst explique que cela pourrait coûter 1,3 million de dollars à Ben Simmons, s’il décide de ne pas se présenter lors des six jours du camp d’entraînement.

Beaucoup de paramètres pour monter un échange

Philadelphie peut en effet infliger une amende de 227 000 dollars par jour manqué à son joueur, mais le camp de Ben Simmons (et donc sans doute son agent, Rich Paul) assure « être prêt pour cette ramification ».

Il reste donc trois semaines aux Sixers et à Ben Simmons pour trouver une solution, le plus probable étant un transfert, une réconciliation semblant désormais impossible. Mais comme le résume bien The Athletic, ce n’est pas simple car Philadelphie a peut-être trop laissé traîner, se mettant en position inconfortable pour négocier un départ. La cote du meneur est en effet très fluctuante, ses qualités de créateur/défenseur étant très attirantes pour certaines équipes, mais son absence totale de shoot extérieur étant rédhibitoire pour pas mal d’autres.

De plus, la position de Daryl Morey depuis le début est de refuser tout transfert qui affaiblirait l’équipe à court terme. Le dirigeant veut donc du lourd en échange de Ben Simmons, pour que les Sixers restent un prétendant au titre lors de la prochaine campagne. Autant de conditions qui rendent un échange très compliqué à mettre en place.