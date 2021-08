Ben Simmons demande son transfert !

L’été n’aura pas permis à Ben Simmons et les Sixers de se rapprocher puisque le Philadelphia Inquirer annonce que le meneur australien a prévenu ses dirigeants qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe.

Selon nos confrères, le co-propriétaire Josh Harris, le président Daryl Morey, le GM Elton Brand et le coach Doc Rivers se sont rendus à Los Angeles pour discuter avec leur arrière vedette, et il leur a annoncé qu’il voulait partir, et qu’il n’avait pas l’intention de se présenter au training camp.

Selon le quotidien, les Sixers ne sont pas opposés à son départ mais les offres reçues n’égalent pas la valeur de Ben Simmons à leurs yeux, et ils espèrent toujours récupérer un joueur du calibre de Damian Lillard. Ils ont d’ailleurs refusé des propositions des Pacers, des Raptors ou encore des Wolves.

À l’instar d’un Anthony Davis il y a deux ans ou d’un James Harden la saison passée, Ben Simmons a choisi d’aller au bras de fer, et l’intéressé est prêt à perdre des millions en amende en ne s’entraînant pas avec son équipe.

Sans surprise, ce sont les propos de Doc Rivers, après l’élimination face aux Hawks, qui ont froissé Ben Simmons, et l’ont convaincu de demander son départ.