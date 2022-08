Des duels Bucks – Celtics et Suns – Nuggets aussi pour Noël

La NBA ne devrait pas tarder à dévoiler l’intégralité de son calendrier pour la saison 2022/23.

En attendant, les principaux rendez-vous se dévoilent au compte-gouttes, au fur et à mesure des indiscrétions. On savait ainsi que la ligue avait programmé un duel entre les Lakers de LeBron James et les Mavericks de Luka Doncic pour Noël, mais également entre les Warriors et les Grizzlies.

On connait désormais les trois autres affiches du 25 décembre, un rendez-vous important pour la NBA, qui a donc programmé des duels Boston – Milwaukee, New York – Philadelphie ainsi que Denver – Phoenix.

Miami est la seule équipe présente lors des dernières demi-finales de conférence que la ligue n’a pas invité pour ces « Christmas Games ». Pour le reste, la NBA a fait son mix habituel entre équipes du haut de tableau et franchises historiques, avec notamment un match au Madison Square Garden, et un au Boston Garden.

Pas de Nets et pas des Clippers donc au programme, et pas de Hawks, ce qui a visiblement agacé Trae Young.

👎🗑😂😂😂😂 — Trae Young (@TheTraeYoung) August 14, 2022

Le calendrier des « Christmas Games » en 2022

Boston reçoit Milwaukee

New York reçoit Philadelphie

Denver reçoit Phoenix

Dallas reçoit Los Angeles (Lakers)

Golden State reçoit Memphis