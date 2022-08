Draymond Green et Ja Morant auront leur duel à Noël

Après le titre remporté par les Warriors, Draymond Green et Ja Morant avaient échangé quelques tweets et fait le bonheur des réseaux sociaux. Une des discussions concernait notamment un possible match de Noël.

Le meneur de jeu des Grizzlies, qui ont été éliminés en playoffs par Golden State, voulait une petite revanche le 25 décembre.

« Morant m’a dit sur Twitter qu’il me voulait chez lui à Noël », racontait Green il y a quelques semaines. « Mais non ! Personne ne va à Memphis pour Noël, déjà. Ensuite, le champion ne voyage pas à Noël. LeBron James a changé la règle il y a quelques années (l’ailier des Lakers s’était plaint, à l’époque de Miami, de se déplacer alors que le Heat avait gagné le titre l’année précédente), donc peut-être que ces gamins viendront dans la Baie. Je vais les inviter à dîner. Ils pourront manger avec ma famille et moi après notre victoire, si le match a lieu. »

Les deux joueurs ont été entendus puisque Marc Stein nous a appris qu’un Golden State – Memphis était au programme des « Christmas Game », après avoir annoncé un Lakers – Mavericks pour cette soirée.

Forcément, Morant et Green ont réagi. Le premier a tweeté ceci : « On a eu ce qu’on voulait Dray. » Le second a répondu : « C’est le pouvoir de ta voix ! Allons-y ! Ramène la famille à la maison après le match. »