Un duel LeBron James – Luka Doncic pour la soirée de Noël ?

Le calendrier de la saison 2022/2023 n’est pas encore sorti, mais notre confrère Marc Stein annonce que le 25 décembre, la NBA aurait programmé une rencontre entre les Lakers et les Mavericks.

On ne sait pas encore quelles affiches vont accompagner cet alléchant duel entre LeBron James et Luka Doncic, mais on peut aussi miser sur un Warriors – Celtics, puisque le soir de Noël est souvent propice au remake des Finals de la saison précédente.

Comme d’habitude, on devrait connaître le calendrier dans les prochains jours, mais cette année, la NBA va sans doute attendre le dernier moment, afin de surveiller les situations autour de Kevin Durant ou Donovan Mitchell et ainsi s’adapter s’il y avait du mouvement.