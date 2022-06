Pour Draymond Green, les Grizzlies vont devoir perdre leur insouciance

Voir des jeunes joueurs motivés et très physiques vouloir le bousculer, lui et les Warriors, ça enchante évidemment Draymond Green. L’intérieur des Warriors a donc pris beaucoup plaisir à affronter les Grizzlies en demi-finale de conférence.

Ja Morant et sa bande avaient envie de faire tomber les anciens, de prendre leur place au sommet de l’Ouest, mais Golden State a été plus fort. Cet état d’esprit est loué par le défenseur de l’année 2017.

« J’adore. C’est absolument incroyable. J’adore qu’ils viennent nous chercher », explique Green dans son podcast, avec JJ Redick. « J’ai déjà parlé de Memphis ici, de cette inconscience qu’ils possèdent. Ce n’est pas une insulte, c’est même un compliment. Ils sont jeunes, il ne sont pas conscients de l’importance de ces moments-là. On est passé par là, nous aussi. »

Le joueur de Golden State explique une partie de la réussite de Memphis cette saison grâce à cette insouciance, qui est imperméable à la pression.

« On vit le moment, en se disant qu’on vise le titre pour notre troisième saison seulement. On n’est même pas nerveux car on ne comprend pas », se souvient-il, en racontant son expérience. « Donc je dis la même chose pour Memphis, pour ces jeunes. Ils ne sont pas impressionnés, par rien ni personne. Justement parce qu’ils ne saisissent pas l’importance du moment. »

« Il va y avoir un retour à la réalité. Ils vont comprendre que c’est bien plus difficile de gagner »

Sauf qu’après une saison à 56 victoires et une demi-finale de conférence, les Grizzlies ne pourront plus se cacher la saison prochaine. Green les prévient : ils auront une cible dans le dos et vont sentir la différence.

« Ensuite, faire du trash talking à une équipe qui a gagné le titre après vous avoir éliminés, c’est un autre niveau d’insouciance. Il n’y a pas plus inconscient. C’est ce qu’on attend d’eux, qu’ils gagnent ces matches-là. Mais ce n’est pas facile quand on vient vous chercher. Il va y avoir un retour à la réalité. Ils vont comprendre que c’est bien plus difficile de gagner. Vu comment ils parlent, ils feraient mieux de perdre cette insouciance, car il vaut mieux comprendre l’importance de ces moments. »

Ja Morant et Draymond Green ont échangé quelques tweets récemment, après le titre des Warriors. Le premier voulait recevoir le second et ses coéquipiers le 25 décembre prochain, pour un grand match de Noël à Memphis. Le quadruple champion a alors rappelé au jeune meneur de jeu le privilège du roi.

« Pour montrer à quel point ils sont insouciants : Morant m’a dit sur Twitter qu’il me voulait chez lui à Noël. Mais non ! Personne ne va à Memphis pour Noël, déjà. Ensuite, le champion ne voyage pas à Noël. LeBron James a changé la règle il y a quelques années (l’ailier des Lakers s’était plaint, à l’époque de Miami, de se déplacer alors que le Heat avait gagné le titre l’année précédente), donc peut-être que ces gamins viendront dans la Baie. Je vais les inviter à dîner. Ils pourront manger avec ma famille et moi après notre victoire, si le match a lieu. »