Jeanie Buss veut poursuivre la « quête » de son père : que ses Lakers surpassent les Celtics au nombre de titres

Ambitieux et visionnaire Jerry Buss. Lorsque celui-ci s’offre les Lakers en 1979, c’est avec un objectif assez fou en tête : remettre en question l’hégémonie des Celtics dans l’histoire de la ligue. « Il voulait s’attaquer aux Celtics et à tous les succès qu’ils avaient remportés », confirme Jeanie Buss à l’occasion de la sortie du documentaire « Legacy : la véritable histoire des L.A. Lakers ».

Cette année-là, la franchise californienne, toute première dynastie NBA, n’ont « que » six titres en poche là où les Verts en comptent déjà… plus du double, à savoir 13. Plus de 40 ans après le rachat, ce rapport de force a bien évolué.

« Aujourd’hui, avec notre 17e bague, nous sommes à égalité avec les Celtics en termes de victoires (titres). C’est ce qu’il s’était fixé comme objectif. Et il est certain que le travail n’est pas encore terminé. Nous devons poursuivre cette quête, et nous le ferons », promet la fille du légendaire propriétaire.

L’arrivée de la famille Buss aux commandes a coïncidé avec la montée en puissance de la franchise dans les années 1980. Une décennie où les deux clubs rivaux, emmenés respectivement par Magic Johnson et Larry Bird, vont se partager les trophées.

En 1985, l’équipe du premier avait d’ailleurs triomphé aux dépens de l’équipe du second en finale. « Cela a fait disparaître la phrase la plus abjecte de la langue anglaise. On ne pourra plus jamais dire que les Lakers n’ont jamais battu les Celtics », avait d’ailleurs déclaré à l’époque un Jerry Buss soulagé.

Rendre les Lakers incontournables en NBA

Après une décennie de disette, dans les années 1990 dominées par les Bulls de Michael Jordan, les Lakers vont mieux amorcer le virage des années 2000 : le triplé avec le tandem Shaquille O’Neal – Kobe Bryant (2000, 2001, 2002) puis le doublé autour du dernier cité. Avec LeBron James et Anthony Davis, les Californiens ont remporté un sixième titre (2020) depuis le changement de siècle, là où Boston n’a remporté une nouvelle bague qu’en 2008 et fait deux autres apparitions en finale (2010 et 2022).

« Mon père a acheté les Lakers avec l’idée de pouvoir rivaliser avec les Celtics et de rendre les Lakers incontournables en NBA. J’ai l’impression d’avoir été à la hauteur de son ambition en nous rapprochant un peu plus de ce but », affichait Jeanie Buss il y a un mois.

Cette dernière semblait toutefois peu goûter au fait que son équipe ait manqué les playoffs la saison passée, là où leurs rivaux ont atteint une nouvelle finale. « On ne peut pas gagner un autre titre sans les faire. On n’est même pas en compétition pour ça (en manquant les playoffs). L’année dernière a été une énorme déception. Mais j’ai confiance dans nos choix et dans nos dirigeants, je pense que nous ferons mieux que l’année dernière. »

Cela ne devrait pas être trop compliqué puisqu’avec 40% de victoire (33 victoires – 49 défaites), ils ont signé l’un de leurs dix plus mauvais bilans depuis leur création. À Darvin Ham et sa troupe de chasser ce mauvais exercice et de donner raison à leur dirigeante selon qui « il y a encore beaucoup d’histoire des Lakers à écrire, et elle sera écrite par de nouveaux joueurs et de nouveaux entraîneurs ».