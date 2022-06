La bande-annonce de « Legacy : la véritable histoire des L.A. Lakers »

LeBron James, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson… Comme sur les parquets de Los Angeles et au plafond de leur salle, il y aura du beau monde dans ce documentaire intitulé Legacy : The True Story of the LA Lakers.



Produit par Jeanie Buss, la propriétaire de la franchise, et réalisé par Antoine Fuqua, un nom bien connu dans le monde des documentaires sur la NBA, ces dix épisodes raconteront l’histoire des Lakers depuis la prise de pouvoir de son père, Jerry Buss. Les belles histoires (les stars, les titres) mais aussi les moins belles (les tensions familiales entre les enfants Buss).

Comme le documentaire arrive quelques semaines après la diffusion de la série « Winning Time », on pourrait penser que c’est une réponse au projet d’Adam McKay, vivement critiqué. Mais pas du tout, tout ceci était déjà dans les tuyaux avant les polémiques liées à la série de HBO.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a encore été annoncée. On sait seulement que ce documentaire fleuve sera disponible en France sur Disney+.