NCAA | Pour la deuxième fois, Mookie Cook s’engage avec Oregon

Cette fois, c’est la bonne : après diverses péripéties ces derniers mois, tout est bien qui finit bien pour Oregon, qui comptera bien Marquis « Mookie » Cook dans ses rangs à la rentrée 2023.

Car le jeune ailier, lycéen dans l’Arizona mais local de l’étape puisqu’il est né à Portland, classé au 4e rang des meilleurs lycéens de la promotion 2023, s’était engagé une première fois avec les Ducks en avril dernier. Mais deux mois plus tard en juin, il s’était en fait désengagé, alors que la piste Team Ignite commençait à prendre de plus en plus d’ampleur.

Sauf que l’homme qui le recrutait vers la G-League, Rod Strickland, a entre-temps accepté un poste de « head coach » à l’université de Long Island, ce qui a eu pour effet de totalement relancer le recrutement de Mookie Cook. Et ce sont les Ducks, dont le travail de fond a été remarquable depuis le début, qui ont bouclé le dossier. Pour la deuxième fois.

« Au final, même après réflexion, je savais très bien que c’était ici que je voulais être. Ma relation avec le staff a été bonne dès le premier jour. Au fond de moi, je savais que c’était chez moi, et que je voulais être ici » a-t-il déclaré au sujet de cette deuxième annonce.

Mookie Cook rejoint ainsi à Oregon une promotion 2023 qui a fière allure : l’ailier Kwame Evans Jr, qui est 7e à l’échelle nationale en 2023, s’est aussi engagé avec les Ducks au début du mois. La saison 2023/24 promet de belles choses, sur le campus d’Eugene.