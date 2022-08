NCAA | Oregon et Kansas se renforcent

Le recrutement est un effort de tous les instants en NCAA, même en plein cœur de l’été. Alors que la saison AAU s’est terminée il y a quelques jours, certains lycéens de la promotion de 2023 profitent de la période creuse qui se profile au mois d’août pour annoncer leur future université, avant d’attaquer leur ultime saison « high school ».

C’est le cas de l’intérieur Kwame Evans Jr. et du meneur Chris Johnson, qui ces dernières heures ont annoncé leur engagement à Oregon pour le premier, et Kansas pour le second.

Classé à la 7e position du Top 100 de 247sports en 2023, Kwame Evans Jr. est un poste 3/4 de 2m06 pour 90kg, qui peut porter le ballon à son poste, et sanctionner sur « catch-and-shoot ». Défensivement, il a des arguments physiques qui laissent présager un haut potentiel dans cet exercice, mais devra s’étoffer physiquement pour véritablement peser à l’échelon universitaire, puis éventuellement professionnel.

« J’ai choisi Oregon car j’ai jugé que c’était la meilleure voie possible vers la NBA. Le staff a fait de moi une priorité, et j’ai ressenti un environnement familial lors de ma visite [sur le campus]. » a-t-il d’ailleurs déclaré au sujet de son choix de rejoindre les Ducks.

Lors du EYBL Peach Jam le mois dernier, le tournoi final de la saison AAU de Nike, il a compilé 10.9 points, 9.6 rebonds, 2.1 passes et 1.4 interception par match, récoltant une sélection dans la « All-Second Team ».

À noter que les Ducks avaient également recruté Mookie Cook plus tôt dans la saison, qui est classé 4e en 2023. L’ailier s’était par la suite désengagé du programme, mais pourrait bien confirmer à nouveau son lien avec les Ducks, maintenant que Kwame Evans Jr. fait partie de l’équation…

Chris Johnson est lui un meneur, qui pointe à 1m96 et qui est classé 30e en 2023. Joueur athlétique et explosif, il brille pour l’heure par sa capacité à attaquer le cercle, et à y finir.

Le développement, ou non, de son tir, sera le facteur qui élèvera plus ou moins son plafond en tant que « prospect » NBA. Mais avant cela, il devrait être un efficace chef d’orchestre dans l’attaque de Bill Self.

« C’est la culture du programme qui m’a attiré » a-t-il déclaré à propos des raisons qui ont motivé son choix de rejoindre les tenants du titre. « Et c’était mon équipe préférée en grandissant. Surtout, c’est le programme qui me voulait le plus, de tous les programmes qui m’ont recruté. »

Il a compilé des moyennes de 19.5 points, 4.7 rebonds et 5 passes l’an dernier, lors de saison « junior » au lycée.

Pour l’anecdote, Kwame Evans Jr. et Chris Johnson seront coéquipiers la saison prochaine, pour leur saison « senior » à la célèbre académie lycéenne de Montverde, en Floride.