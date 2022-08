Dans l’incertitude, Immanuel Quickley veut surtout devenir plus complet

Belle surprise des Knicks lors de sa saison rookie, Immanuel Quickley n’a pas eu la progression attendue lors de sa campagne sophomore. Pourtant davantage responsabilisé avec les blessures de Derrick Rose et l’échec de l’expérience Kemba Walker, le « combo guard » a notamment affiché ses limites en tant que meneur de jeu.

Son coach personnel, Andrew Morant, a ainsi expliqué au New York Post que c’était un axe de travail.

« Nous avons mis l’accent sur ses passes, nous avons beaucoup travaillé sur ses passes en sortie de pick-and-roll. Les passes rapides « dans la poche » (vers le poseur d’écran lorsque son défenseur vient arrêter le dribble), les passes plus tardives « dans la poche » ou le fait de trouver les shooteurs dans les coins sur le pick-and-roll ».

Néanmoins, avec la signature de Jalen Brunson et le retour en forme espéré de Derrick Rose, Immanuel Quickley devrait beaucoup moins jouer à la mène, et plutôt se décaler à l’arrière. En tout cas, il devrait retrouver un rôle de scoreur pur en sortie de banc, comme lors de sa première campagne en NBA.

S’inspirer de Stephen Curry

« Disons qu’il lâche la balle. Nous avons travaillé pour qu’il ne se contente pas de courir ensuite vers un endroit précis », explique Andrew Morant, qui travaille aussi avec Tim Hardaway Jr, Royce O’Neale et Tyler Herro. « Si vous regardez Steph Curry, il pose des écrans pour les autres, il sort des écrans, il bouge, il court sans le ballon, il va chercher le ballon dans les mains. Nous nous sommes concentrés sur cela, et sur le fait qu’il soit capable de créer de l’espace pour lui-même en se déplaçant loin du ballon. »

Mais l’entraîneur personnel d’Immanuel Quickley sait, comme son élève, que la situation de ce dernier à New York est instable. Avec les discussions autour de Donovan Mitchell, il n’est en effet pas certain d’y rester…

« Nous ne nous sommes pas vraiment intéressés à ce que font les autres. Nous voulions nous concentrer sur ses progrès en tant que joueur et sur la façon dont il peut avoir un impact sur les victoires futures des Knicks. Je pense qu’il est un atout pour les Knicks s’ils veulent gagner des matchs, mais il pourrait être un atout pour beaucoup d’équipes. Je ne sais pas ce que les Knicks pensent, ce qu’ils veulent faire avec lui ou quelle est la situation. Ce que lui et moi essayons de faire, c’est d’être prêts pour toute situation et toute opportunité qui se présente. »