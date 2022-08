Feuilleton Donovan Mitchell : pas de progrès entre Utah et New York

Récemment, Michael Scotto, de Hooshype, expliquait que les Knicks, les Lakers et le Jazz avaient bien discuté d’un échange en triangle autour de Donovan Mitchell et de Russell Westbrook.

La rumeur avait déjà circulé, avec l’idée d’une arrivée de Donovan Mitchell aux Knicks, alors que deux joueurs du Jazz (Patrick Beverley, Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, Malik Beasley…) rejoindraient les Lakers tandis que le Jazz récupérerait de son côté une montagne de choix de Draft, ainsi que Russell Westbrook, pour le couper.

Le problème, c’est que les échanges en triangle sont complexes à mettre en place, surtout avec des joueurs au maximum car il faut équilibrer les salaires, et il est très rare de trouver un accord qui convienne à tout le monde.

Invité du podcast de Hoopshype, Tony Jones, de The Athletic, explique d’ailleurs qu’il y a peu de chances qu’un accord soit trouvé à court terme entre les Knicks et le Jazz, tant les envies sont différentes.

Utah veut ainsi le plus de choix de Draft possibles ainsi que des jeunes joueurs à potentiel, encore dans leurs contrats rookies (Obi Toppin, Quentin Grimes, Immanuel Quickley…) et ne veut surtout pas récupérer de contrats s’étalant sur plusieurs saisons, comme Julius Randle et Evan Fournier. Derrick Rose devrait ainsi être inclus dans un éventuel échange mais Tom Thibodeau l’adore et ne veut pas le lâcher, tandis que la direction de New York ne veut pas se séparer de ses jeunes.

Dans ces conditions, il est logique que les tractations en soient au point mort, avec une équipe d’Utah pleinement engagée dans sa reconstruction, et qui ne compte pas se presser afin de trouver le meilleur accord possible.