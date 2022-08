Défenseur de l’année : Rudy Gobert s’avance en favori des parieurs

Après le champion NBA (Boston), le MVP (Luka Doncic) et le Rookie de l’année (Paolo Banchero), c’est au tour du lauréat du prochain trophée de Défenseur de l’année d’être prédit par les bookmakers. Et selon eux, c’est un certain Rudy Gobert qui a le plus de chances d’être élu « Defensive Player of the year (DPOY) » en 2023.

Dépossédé cette année de son titre par Marcus Smart, le Français est donc pressenti pour récupérer sa statuette dès la saison prochaine, malgré son changement d’équipe et son transfert du Jazz vers les Wolves. Un quatrième sacre lui permettrait d’ailleurs d’égaler le record de Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

Néanmoins, d’après les parieurs, Rudy Gobert devra composer avec la concurrence de Robert Williams (Celtics), Bam Adebayo (Heat), Giannis Antetokounmpo (Bucks) ou encore Draymond Green (Warriors).

D’autres noms sont mentionnés, comme ceux de Jarrett Allen (Cavaliers), Mikal Bridges (Suns), Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Sixers) et Myles Turner (Pacers).

De son côté, le tenant du titre Marcus Smart (Celtics) ne figure même pas dans le Top 10 des favoris.

Les cotes des favoris pour le DPOY 2023

Rudy Gobert (Wolves) : 6.00

Robert Williams III (Celtics) : 7.50

Bam Adebayo (Heat) : 9.00

Giannis Antetokounmpo (Bucks) : 9.00

Draymond Green (Warriors) : 9.00

Anthony Davis (Lakers) : 11.00

Mikal Bridges (Suns) : 13.00

Myles Turner (Pacers) : 17.00

Jarrett Allen (Cavaliers) : 26.00

Joel Embiid (Sixers) : 26.00