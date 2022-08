Luka Doncic favori des bookmakers pour le prochain trophée de MVP

À deux mois et demi du début de la prochaine saison, et alors qu’on attend toujours de savoir si Kevin Durant, Kyrie Irving et Russell Westbrook seront transférés dans les prochaines semaines, difficile d’avoir une vision claire.

Cela n’empêche toutefois pas les parieurs de miser sur le prochain champion… ou le prochain MVP.

Ce sont ainsi les Celtics qui sont les favoris des parieurs, et dont la cote est donc la plus faible chez les bookmakers de Las Vegas. Pour le trophée de MVP de la prochaine saison, c’est Luka Doncic qui est plébiscité.

Rien de très surprenant car le Slovène a porté Dallas jusqu’en finale de conférence, et avec le départ de Jalen Brunson, ses responsabilités dans le jeu des Mavericks ne vont pas pouvoir diminuer.

Il devance Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid, alors que les parieurs ne voient pas Nikola Jokic faire le triplé.

LISTE DES COTES DES FAVORIS POUR LE MVP 2023

Luka Doncic : 5.50

Giannis Antetokounmpo : 7.00

Joel Embiid : 7.00

Nikola Jokic : 11.00

Kevin Durant : 11.00

Stephen Curry : 11.00

Jayson Tatum : 12.00

Ja Morant : 14.00

Devin Booker : 23.00

Kawhi Leonard : 26.00

Trae Young : 26.00

LeBron James : 26.00