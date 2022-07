Jalen Brunson aux Knicks pour « boucler la boucle »

Environ cent millions de dollars. C’est ce qu’a mis sur la table New York pour arracher Jalen Brunson aux Mavericks, et pour la révélation des dernières playoffs, c’était d’abord un choix de coeur puisque son père, Rick, est assistant de Tom Thibodeau après avoir porté le maillot des Knicks dans les années 90. L’actuel président de la franchise, Leon Rose est son ancien agent et un ami très proche de son père.

« Je suis heureux. Je suis très heureux. C’est comme un tourbillon d’émotions pour moi. Il y a beaucoup d’émotions » a-t-il réagi en conférence de presse. « Cette salle est très spéciale, et j’espère que nous créerons de nouveaux moments mémorables. Cela permet de boucler la boucle. Je me souviens avoir vu les gars dans le vestiaire quand j’étais enfant. C’est fou d’être assis ici en ce moment. Je ne veux pas dire que c’est émouvant, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et ça me donne l’impression qu’il fallait que je sois là. »

Pour Jalen Brunson, l’aspect « familial » est essentiel, et Dallas ne pouvait évidemment pas s’aligner.

« C’est la famille. C’est un niveau de confort, et je ne pouvais pas fermer les yeux sur ça. Je savais que ces gars-là voulaient le meilleur pour moi. Ils me connaissent depuis… Je pense même que Leon m’a probablement vu avant mon père » plaisante d’ailleurs Jalen Brunson. « C’est juste que c’est une grande famille pour moi, et je suis juste super excité ».

Maintenant, il va falloir ramener les Knicks vers les sommets. Depuis plus de vingt ans, beaucoup ont échoué, en particulier à la mène qui est un problème depuis longtemps, mais il y croit.

« Cela signifierait beaucoup, et je pense que la ville le mérite. Ils méritent une équipe pour revenir à ce niveau » conclut-il. « Ils le méritent vraiment. C’est définitivement un processus, et à partir du moment où nous avançons au jour le jour, concentrés sur le fait de s’améliorer chaque jour et avec l’objectif final en tête, je pense que c’est la meilleure façon de s’améliorer. »