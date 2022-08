Alors qu’il hésitait avec Seton Hall et Connecticut, l’ailier Scotty Middleton (1m98) a finalement décidé de rejoindre Ohio State, devenant la première recrue « cinq étoiles » de Chris Holtmann, et la recrue la mieux classée de l’université depuis D’Angelo Russell, en 2014, puisqu’il est placé 18e par ESPN pour la classe d’âge 2023.

« C’était vraiment global », a-t-il expliqué à ESPN sur son choix de rejoindre les Buckeyes. « L’équipe d’entraîneurs, les fans et la culture d’Ohio State. La façon dont les joueurs et les entraîneurs se comportent. Être à Ohio State va faire de moi un meilleur joueur de basket, mais plus important encore, une meilleure personne. »

Avec George Washington III, Devin Royal et Austin Parks, Scotty Middleton est le quatrième joueur du Top 100 d’ESPN qui va rejoindre Ohio State à la rentrée 2023. Un joli recrutement pour la fac.

« Coach Holtmann a été honnête tout au long de ce processus et il ne m’a jamais dit ce que je voulais entendre ou caché quoi que ce soit », a expliqué Scotty Middleton. « En voyant comment il gère ses joueurs dans les bons et les mauvais moments, je sais que je peux lui faire confiance, quand je suis en difficulté ou quand je joue bien. »

Plus à l’aise sur les coupes, avec un shoot à 3-points en développement, Scotty Middleton est surtout considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de sa génération, tant sur le porteur de balle que loin du ballon.

Avec sa taille, son envergure et sa vitesse de déplacement, il est ainsi très mobile et brille déjà dans le domaine.