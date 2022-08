Les premières bonnes impressions de Christian Wood à Dallas

À l’instar de Damian Lillard et de beaucoup d’autres joueurs de la ligue, Christian Wood donne aussi de son temps auprès des basketteurs en herbe. « J’ai été à une époque ce petit enfant qui admirait les joueurs NBA et espérait qu’ils signent ma chaussure ou les rencontrer en personne. Avec les enfants, je peux être moi-même et redevenir un enfant. Donc c’est sympa », témoigne l’intérieur lors de son passage au camp de l’académie des Mavs.

Arrivé il y a deux semaines à Dallas, l’intéressé, qui a pu croiser quelques coéquipiers à l’entraînement, s’adressait pour la première fois à la presse locale depuis son transfert, annoncé dès la mi-juin.

Son premier sentiment ? « Fatigué ! Depuis tout ce temps, j’ai été à la salle et je me suis poussé jusqu’à l’épuisement », décrit le joueur qui dit apprécier une ville de Dallas « un peu plus calme que Houston, Dieu merci ! »

motivated ..😤 — 35 (@Chriswood_5) August 4, 2022

L’intérieur se sait attendu l’année prochaine, davantage qu’avec les Pistons puis les Rockets, les deux équipes avec lesquelles il a changé de statut dans la grande ligue. Les dirigeants des Mavs ont vu chez lui la « pièce manquante » de l’effectif, qui vient d’atteindre la finale de conférence.

Un joueur qui, après n’avoir pas réussi à s’imposer comme un leader chez les jeunes Rockets, devra cette fois se comporter comme l’un des premiers lieutenants, si ce n’est le premier, de Luka Doncic.

D’autant qu’il arrive à la fin de son contrat l’été prochain et visera une revalorisation salariale (14 millions de dollars cette saison). « C’est une excellente opportunité pour moi et pour cette franchise d’essayer de franchir une nouvelle étape. Je veux gagner des matchs. Mon objectif principal est d’essayer d’atteindre les Finals », termine celui qui n’a jamais disputé un match de playoffs, ni même évolué dans une équipe au bilan positif (hormis un bref passage aux Bucks en 2018). Les ambitions des Mavs vont le changer.