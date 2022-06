Les Mavericks estiment que Christian Wood était la pièce manquante

S’il était déjà connu et annoncé, le transfert de Christian Wood n’a été officialisé, comme prévu, que jeudi soir, lors de la Draft. Les dirigeants de Dallas ont ainsi pu communiquer sur l’arrivée de l’intérieur.

« Il nous offre ce qu’on n’avait pas. On n’avait pas de joueur capable de faire ce qu’il fait », constate le GM Nico Harrison, pour le site officiel de la franchise. « Ils sont peu dans la ligue à faire ça et on ne sait jamais si on peut les atteindre. On a vu en lui ce joueur. Il est une pièce manquante dans notre effectif. »

Ces deux dernières saisons, à Houston, chez le voisin texan, Christian Wood a compilé 19.1 points et 9.9 rebonds de moyenne, à 50% de réussite au shoot et 38% à 3-pts. Sa capacité à finir les actions en alley-oop, ou derrière la ligne à 3-points, en font un joueur (sur le papier) idéal aux côtés du « franchise player » du club.

« C’est un bon rebondeur, un joueur athlétique. Il sera excellent sur pick-and-roll avec Luka Doncic. Il peut jouer près du cercle comme shooter. C’est un superbe attaquant à son poste. On est impatient. »

Christian Wood a souvent répété qu’il voulait gagner. Chez les Rockets, c’était difficile puisque la franchise est en reconstruction. Chez les Mavericks, ce sera le cas mais le défi est très grand, car Dallas sort d’une finale de conférence. Il arrive donc pour franchir le dernier palier.

Et comme l’intérieur entre dans la dernière année de son contrat, il doit briller et prouver qu’il a bien les épaules pour évoluer dans une forte et ambitieuse équipe, s’il veut ensuite décrocher un gros contrat.

« L’un comme l’autre, on a beaucoup à s’offrir », estime Nico Harrison. « On doit lui en montrer un peu et, lui aussi, doit nous montrer des choses. »