Damian Lillard souhaite éveiller les jeunes à la réalité du monde professionnel

Chaque année, plusieurs joueurs de la ligue profitent de l’été pour organiser des camps de basket à destination des plus jeunes. L’année 2022 marque d’ailleurs la première édition de celui de Damian Lillard, intitulé « Formula Zero » en référence notamment à son numéro de maillot.

Longtemps poussé par ses proches, comme son coach personnel de longue date Phil Beckner, le meneur des Blazers a donc fini par franchir le cap en lançant le sien dans l’Oregon. Même s’il a aussi longuement hésité, car il ne se sentait pas suffisamment légitime pour le faire.

Toujours est-il qu’à travers son camp, qui se termine aujourd’hui, Damian Lillard souhaitait avant tout transmettre des valeurs importantes à ses yeux, à la quarantaine de jeunes qui ont eu la chance d’y assister depuis jeudi.

« Il ne sera pas question de talent ou de capacités, car tout le monde en a », explique-t-il à ce propos. « Il sera plutôt question de caractère, d’éthique de travail, de la façon dont vous traitez les autres, de la manière dont l’on peut vous coacher, d’altruisme, d’humilité et de discipline. C’est-à-dire toutes les choses qui m’ont été enseignées par différentes personnes au cours de ma vie. »

Outre Damian Lillard, les participants au « Formula Zero » ont pu être accompagnés par un staff de qualité : David Vanterpool, ancien assistant-coach à Portland, Raymond Young, l’entraîneur de Lillard en « high school », Chris Farr, le coach de Lillard pendant son enfance qui l’a notamment préparé pour la Draft 2012, et enfin Phil Beckner.

« Ce sont des personnes qui font partie de la formule, ce sont les personnes qui m’ont touché de manière à faire de moi celui que vous connaissez aujourd’hui. Je suis juste le produit de ces personnes », estime d’ailleurs le sextuple All-Star, concernant son coaching-staff.

S’endurcir mentalement plutôt que de se reposer sur le talent

Surtout, le professeur Damian Lillard tenait à faire comprendre à ses élèves qu’il est déjà passé par des phases de doute et d’échec tout au long de sa carrière, car il reste quoi qu’il arrive humain, en dépit de son statut bien établi de superstar NBA.

« Je veux qu’ils se sentent connectés à moi, par rapport à la personne que je suis, non pas par rapport au joueur que je suis. J’espère que ça les influencera de manière à les rendre meilleurs et faciliter la vie de leurs parents », ajoute-t-il ainsi.

À noter pour finir que certains joueurs de la ligue d’hier et d’aujourd’hui ont rendu visite à Damian Lillard et ses petits protégés. À l’image de Mikal Bridges et Anfernee Simons, mais aussi d’Evan Turner et Chris Kaman, passés par les Blazers dans les années 2010.

Des recruteurs de plusieurs lycées américains (Oakland, Oklahoma, New Jersey, Nevada, Washington) étaient également de la partie, de manière à mettre les participants du camp dans un environnement propice à la réussite. Mais comme il le répète, le meneur de 32 ans espère que « Formula Zero » les aidera à appréhender au mieux leur future carrière potentielle.

« Il faut être stable et fort mentalement, il faut être solide et avoir quelque chose sur quoi s’appuyer, car ça devient difficile pour tout le monde. Pas seulement pour les plus jeunes, car ça l’est même pour les meilleurs. Donc je tiens à aider ces gamins. Beaucoup d’entre eux sont bien classés et ont beaucoup d’abonnés sur Instagram, mais je veux les aider à obtenir ce qui ne se rapporte pas au talent et ce qui ne leur est pas donné », termine Damian Lillard qui, rappelons-le, est devenu l’un des meilleurs joueurs de NBA sans être considéré comme le plus talentueux de tous, au lycée puis à l’université.