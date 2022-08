Luka Doncic ne veut plus se relâcher physiquement durant l’intersaison

Comme les Mavericks ont terminé leur saison en finale de conférence et que Luka Doncic a réalisé une excellente deuxième partie de saison et de remarquables playoffs, on a logiquement tendance à oublier les premières semaines de l’exercice 2021/22 du Slovène.

Pourtant, en novembre – décembre 2021, la star de Dallas était moins brillante, plombée par des kilos en trop. Loin de son poids de forme, Luka Doncic accusait le coup après deux intersaisons difficiles et écourtées, à cause de la pandémie, puis des Jeux olympiques (ainsi que la qualification).

Cette année, même s’il y a l’Eurobasket en septembre, il ne veut pas commettre la même erreur.

« Peu après la fin de la saison, il est venu me voir et m’a dit qu’il voulait commencer son entraînement physique tout de suite », raconte Anze Macek, le préparateur physique qui travaille avec lui depuis deux ans. « Lui et Goran Dragic ont travaillé ensemble pendant trois semaines, puis ensuite, il y a eu l’équipe nationale. Quand il est parti en vacances, il m’a demandé un plan de travail. Il reste actif. Je suis en contact avec lui, presque quotidiennement. Il garde la forme. »

Le champion d’Europe 2017 n’a que 23 ans, mais il a déjà quatre saisons NBA dans les jambes et les prochains étés seront particulièrement chargés en compétitions internationales : l’Euro cette année, la Coupe du monde en 2023, les Jeux olympiques en 2024, et encore un Euro en 2025…

Luka Doncic doit absolument surveiller son corps et son poids s’il veut pouvoir enchaîner des saisons compétitives avec les Mavericks puis des étés réussis avec la Slovénie, sans risquer de se blesser lourdement.

« Il peut toujours être meilleur. Doncic est extrêmement fort. Il prend de plus en plus conscience de l’importance de la préparation physique. C’est pourquoi je crois en ses progrès », assure Anze Macek.