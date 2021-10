Anze Macek raconte la préparation physique estivale de Luka Doncic

Bien qu’il ait été éliminé au premier tour des playoffs, encore une fois par les Clippers, Luka Doncic n’a pas vécu un été de tout repos. Loin de là.

En effet, entre sa fin de saison en NBA, un tournoi de qualification olympique en Lituanie et les Jeux Olympiques au Japon, la superstar slovène des Mavs aura été très sollicitée. Mais, depuis son arrivée dans la Grande Ligue, le Wonderboy de Dallas n’a guère connu d’intersaison reposante…

« De manière évidente, j’en ai pas eu assez. Mais je ne regrette rien. Quand j’aurais l’occasion de revenir jouer pour mon pays, je le ferai toujours. C’est quelque chose que tu fais avec le cœur. »

Ayant qualifié sa Slovénie pour ses premiers JO, Luka Doncic a longtemps fait frémir le reste du monde en s’invitant dans le dernier carré olympique, mais la France, puis l’Australie ont calmé l’euphorie slovène. En coulisses en tout cas, Luka Doncic et ses coéquipiers étaient bien encadrés avec la participation d’Anze Macek.

De Dragic à Doncic

Ancien basketteur, ce dernier a basculé dans le business de la préparation physique depuis 2014 mais c’est en 2016 qu’il a commencé à percer, en collaborant avec l’équipe nationale de Slovénie, par l’entremise de Goran Dragic avec qui il a construit « un lien fort et une amitié ». Invité à Miami, Anze Macek se prend une claque en découvrant les standards d’hygiène physique auxquels sont tenus les joueurs du Heat.

« Leurs exigences sont très élevées. Ils testent leurs joueurs chaque semaine. Ils mesurent leur masse graisseuse. Si tu n’atteins pas leur cible, tu es mis sur le tableau direct. Quand tu fais cette expérience de te préparer pour une saison avec le Heat, tu es prêt à tout. »

Intronisé dans le groupe slovène, Anze Macek ne tarde pas à rencontrer Luka Doncic. De fil en aiguille, il tisse une bonne relation avec la star des Mavs qui lui demande de s’occuper de son programme d’intersaison, aussi bien avant qu’après les Jeux olympiques.

« On avait une bonne alchimie avec Luka pendant les entraînements avec la sélection. Il aimait nos entraînements », explique Anze Macek dans D Magazine, le magazine de la ville de Dallas. « Je suis un préparateur qui aime écouter les joueurs, pour comprendre quand ils sont fatigués, quand ils ont besoin d’une approche plus individualisée. Je m’adapte et j’essaye d’aider au lieu de me conformer à un programme préétabli, surtout pour des joueurs comme Luka Doncic et Goran Dragic. Je parle toujours aux joueurs pour comprendre leur histoire, comment ils s’entraînent, ce qu’ils aiment faire. J’imagine qu’il a aimé mon approche et il m’a fait confiance pour travailler avec lui après les JO. »

Le ressort ludique

Egalement mis en relation avec Casey Smith, le responsable de la santé et de la performance des Mavs, Anze Macek peaufine son programme pour Luka Doncic. Il ne s’agit évidemment pas de se mettre en bisbille avec Dallas.

« Il voyait ça plutôt d’un point de vue de la physiothérapie. Il a donné quelques conseils à notre staff. On a beaucoup discuté, de notre programme d’entraînement et de surtout s’assurer d’éviter tout risque de blessure. Il m’a expliqué comment ils travaillaient à Dallas. »

Loin d’être reconnu comme un phénomène physique, Luka Doncic doit cependant passer par cette étape obligatoire de la préparation en amont de la saison NBA. Afin d’arriver le plus frais possible en playoffs, le Slovène doit même s’endurcir et gagner en résistance pour tenir le rythme et garder de la fraîcheur dans les moments qui comptent. Anze Macek révèle qu’il faut surtout se montrer inventif pour motiver l’ancien madrilène.

« Pour Luka, il faut faire de tous ses exercices un jeu. Une compétition. Il faut même essayer de faire une compétition de ses exercices de musculation et de foncier. C’est un compétiteur, un battant. Il veut toujours gagner. Si tu peux faire un jeu de ses entraînements, tu auras gagné. Tu vas sortir le meilleur de lui et tu auras ce que tu cherchais. Avec la sélection, j’ai apporté de nouvelles choses, en grande partie grâce à Luka. Si j’arrive à en faire un jeu, ils ne sauront pas qu’ils viennent de faire vingt sprints. Si je leur dis de partir en sprint, ils vont me regarder bizarrement mais si je le fais au sein d’une compétition, c’est super pour eux. On a fait la même chose pour notre préparation d’intersaison avec Luka. »

Des jambes ultra puissantes

Ni super rapide, si super explosif, Luka Doncic a surtout pour lui d’avoir une corpulence massive associée à une capacité à changer de vitesse qui lui permettent de briser n’importe quelle défense NBA. Selon son préparateur, il a bel et bien des qualités physiques hors-normes, surtout dans la puissance de ses jambes.

« Il a des gènes incroyables. Sa force est hors normes. On le voit dans ses tests de puissance maximale ou de puissance globale. Il a des jambes incroyablement puissantes. Son centre de gravité est très bas. Quand il se met en position, quand il descend sur ses appuis, il est très difficile de le bouger. Quand Luka est au poste bas, ou quand il réalise un step back, sa force est évidente. Il sait comment l’utiliser, ce qui fait qu’il est quasiment impossible à arrêter. Quand on s’entraîne, avec sa force, on peut faire des exercices en très haute intensité et il n’a aucun problème. »

Encore un tantinet grassouillet pour un joueur de son niveau de performance, Luka Doncic profite encore de sa jeunesse. À 22 ans, il n’est pas encore le plus concerné du monde par sa condition physique. Mais il sait bien qu’il devra s’y mettre de plus en plus fort, à chaque intersaison. S’il veut continuer à dominer.

« En parlant avec lui, on se rend compte qu’il est bien conscient de l’importance du travail foncier. Et à mesure qu’il prend de l’âge et qu’il a plus de saisons NBA dans les jambes, il sait que ça va devenir plus difficile, qu’il devra redoubler d’efforts pour entretenir son corps. Pour continuer à réussir de grandes saisons. »