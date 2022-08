Myles Turner curieux à l’idée de jouer avec Tyrese Haliburton

Si cela ne tenait qu’à lui, Myles Turner serait ravi de rester chez les Pacers. C’est ce que croit savoir Hoopshype selon qui le pivot se plaît dans l’Indiana et serait enchanté à l’idée de collaborer avec le nouveau maître à jouer de l’équipe : Tyrese Haliburton.

On rappelle que ce dernier est arrivé à l’Est en cours de saison dernière, de la cadre d’un transfert début février autour de Domantas Sabonis, qui rejoignait lui les Kings. Or, à cette période de l’année, l’intérieur était déjà à l’infirmerie depuis plusieurs semaines en raison d’une fracture du pied gauche.

Les deux hommes n’ont donc pas encore eu l’occasion d’évoluer ensemble. L’ancien espoir de Sacramento serait, aux yeux du pivot, le premier « vrai » meneur de jeu avec lequel il évoluerait chez les Pacers. Sous-entendu un joueur susceptible de l’alimenter et lui faire passer un cap en attaque, comme il le réclamait il y a quelques mois. Maintenant que son compère de raquette lituanien n’est plus là, c’est peut-être le moment de le faire.

On notera que depuis le début de sa carrière, le joueur de 26 ans a tout de même connu des postes 1 tels que George Hill, Jeff Teague ou Darren Collison. Sans oublier Malcolm Brogdon qui, lui, a été envoyé à Boston cet été pour faire de la place à Tyrese Haliburton.

Tout l’enjeu est de savoir ce que font faire les Pacers alors que l’intérieur va démarrer sa dernière année de contrat à 18 millions de dollars et visera une augmentation à la prochaine intersaison. « Je me comporte comme un professionnel, comme je l’ai toujours fait. Que ce soit au camp d’entraînement des Pacers ou un autre, je vais être moi-même », déclarait récemment l’intéressé, conscient des rumeurs l’entourant et de démarrer une « saison test ».