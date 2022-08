C’est peu dire que Luka Doncic est à l’honneur depuis quelques mois chez Jordan Brand. La marque au « Jumpman » a rattrapé son retard en offrant enfin à la star des Mavericks une chaussure signature, la Luka 1, et célèbre la nouvelle depuis avec de nombreux hommages plus ou moins directs.

Il y avait déjà eu la Jordan Zoom Separate, confectionnée pour lui, et plus récemment un modèle personnalisé de la Air Jordan 36, baptisée « El Matador », son surnom lorsqu’il jouait au Real Madrid, sans oublier également la Luka 1 spéciale « Quai 54 », pour honorer sa présence au rendez-vous parisien.

On peut désormais y ajouter cette Air Jordan 11 Low, dessinée sur le même thème que la « El Matador », avec une paire en orange, doré et blanc. La tige orange est recouverte de motifs dorés faisant référence aux costumes portés par les matadors en corrida. Le « Jumpman » et le logo du joueur ressortent également en doré.

Pas de sortie prévue puisque c’est un modèle « PE » (Player Exclusive)… pour l’instant !

(Via SneakerNews)

—

