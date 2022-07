Les images officielles de la « Luka 1 x Quai 54 »

Jordan Brand a encore marqué le coup pour l’édition 2022 du Quai 54 avec une nouvelle collection estampillée du plus grand tournoi de streetball au monde, qui comprend notamment cette Luka 1 « Quai 54 », avec la présence du joueur pour l’événement en cerise sur le gâteau.

Le modèle apparaît sous un coloris plutôt classique en bleu marine et blanc avec des petites touches d’orange sur la languette et la semelle. La voici capturée sous tous les angles en attendant sa sortie, non communiquée à ce jour.

(Via SneakerNews)

—

