Anthony Edwards se voit très vite devenir l’un des visages de la NBA

« Je suis la personne la plus confiante au monde. » Pour ceux qui en douteraient encore, Anthony Edwards rate rarement une occasion de le rappeler. « Depuis que je suis enfant, j’ai toujours pensé que j’étais le meilleur dans tout ce que je faisais. Mes frères me faisaient sentir comme ça. Me mesurer à eux me donnait l’impression d’être la meilleure personne du monde », développe l’arrière des Wolves interviewé par Complex.com.

Le premier choix de la Draft 2020 entend se servir de cette confiance pour passer encore un cap au cours de sa troisième saison dans la grande ligue. Ses objectifs personnels ? Devenir un « All-Star titulaire » et faire grimper ses moyennes, comme cela a été le cas entre sa première et seconde année.

Un an avant de se mêler à la course au MVP…

Si on ne doute pas trop de sa capacité à augmenter son rendement offensif, l’arrière devra en revanche batailler pour obtenir une première invitation au match des étoiles. Surtout en tant que titulaire, au sein d’une conférence Ouest hyper concurrentielle sur les postes extérieurs.

La saison passée, il avait d’ailleurs terminé à 11e place du vote populaire (derrière Malik Monk notamment…) avec à peine 400 000 voix, à des années-lumière des plus de 7 millions de bulletins récoltés par Stephen Curry. Se mêler à la discussion pour être sélectionné serait déjà un pas en avant pour lui, qui s’imagine dans un avenir très proche atteindre le gratin de la ligue. « J’ai besoin d’une année de plus. Après celle-là, je pense que je serai dans la conversation (pour être MVP). »

Comme il l’a déjà dit en février dernier, Anthony Edwards s’imagine ainsi devenir le visage de la ligue. « Ça vient avec le temps, le travail et le dévouement. J’ai l’impression d’avoir ces trois éléments et je pense que ça va me permettre d’atteindre le sommet », assure-t-il.

Une série face aux Grizzlies qu’il ne comprend pas

Pour y arriver, il n’oublie pas de mentionner parmi ses objectifs pour l’année prochaine, une autre condition sine qua non : le fait de « gagner beaucoup de matches et aller loin en playoffs ». Ses Wolves et lui veulent effacer ce revers face aux Grizzlies au premier tour. Et cette « impression qu’on leur a donné la série. C’était comme prendre un bonbon à un bébé et ils ont pris ce bonbon. Je ne sais pas ce qui s’est passé. »

Avec le recrutement de Rudy Gobert, Minnesota veut voir grand. Le joueur de 20 ans se dit ainsi d’accord avec Karl-Anthony Towns : avec l’ancien pivot du Jazz, ce sera « le titre ou rien ». « L’arrivée de Rudy nous met la pression. Il est génial. Il va rendre la vie dure à tout le monde au niveau du cercle et c’est ce dont nous avions besoin. Donc je crois que c’est une super acquisition », se réjouit l’arrière.