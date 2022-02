Anthony Edwards veut devenir le visage de la NBA

Dans cette NBA où la langue de bois est devenue monnaie courante (ou presque), le rafraîchissant Anthony Edwards continue de détonner avec ce franc-parler et ces formules grandiloquentes qui le caractérise désormais.

Jamais le dernier lorsqu’il s’agit de signifier sa détermination et la confiance qui l’habite, comme lorsqu’il expliquait la semaine dernière viser le titre de MVP dès la saison prochaine, le N°1 de la Draft 2020 est revenu en détails sur ses objectifs futurs, dans les colonnes de Bleacher Report.

« Je veux être All-Star et aller loin en playoffs, bien au-delà du premier tour. D’ici cinq ans, je veux être le visage de la ligue, avoir remporté plusieurs trophées de MVP et avoir gagné une bague. D’ici cinq ans, je m’attends réellement à atteindre les Finals », assure à ce sujet le natif d’Atlanta.

Alors que certains doutaient de la motivation d’Anthony Edwards et de son amour pour le basket, celui-ci leur donne tort et démontre pour l’heure qu’il est tout sauf désintéressé par son sport. Véritable bouffée d’air frais dans une ligue de plus en plus en contrôle sur le plan médiatique, le joueur des Wolves a ainsi à coeur d’être pris au sérieux, en dépit de cette impression de légèreté qui peut parfois transparaître chez lui.

« Beaucoup de personnes pensent que je ne suis pas sérieux, car je suis quelqu’un de drôle. Mais je suis sérieux, je ne suis pas un plaisantin, il ne faut pas jouer avec moi », prévient, impassible, celui qui se verrait bien prendre la relève de Kevin Garnett en tant que visage de la franchise de Minneapolis.

Symbole du renouveau des Wolves

Affamé, le jeune Anthony Edwards est prêt à montrer les crocs avec Minnesota. Avec 22.3 points, 5.0 rebonds, 3.7 passes et 1.6 interception de moyenne, en 35 minutes et à 44% aux tirs, 36% à 3-pts et 81% aux lancers, « Ant-Man » s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs du pays, dès sa deuxième année en NBA.

« Je suis prêt à tout pour gagner », martèle l’ancien pensionnaire de Georgia, qui devrait toutefois attendre un peu avant de connaître sa première sélection au All-Star Game. « Je suis prêt à défendre sur le meilleur joueur adverse pendant 48 minutes ou à capter 30 rebonds, peu importe. Je ferai tout ce qu’il faut pour et j’ai la sensation que c’est ce qui nous fera franchir un cap [collectivement]. »

Actuellement 7e de la conférence Ouest, avec un bilan de 26 victoires et 25 défaites, les Wolves sont pour le moment bien partis pour disputer le « play-in » de fin de saison et se donner ainsi une chance de retrouver les playoffs.

Ce serait d’ailleurs une première pour Minny depuis 2018, à une époque où Anthony Edwards n’avait même pas 17 ans et évoluait encore au lycée, dans sa Géorgie natale.