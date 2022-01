Anthony Edwards : « J’ai regardé le gars en face de moi, et j’ai vu de la peur dans ses yeux »

Anthony Edwards est un bon client pour la presse par sa confiance en lui et son enthousiasme. Et lorsqu’il plante 40 points, dont 14 dans le dernier quart-temps, pour permettre aux Wolves de s’imposer 109-107 à Portland, il se lâche en conférence de presse.

Dès la première question sur ses impressions, il balance ceci : « J’avais l’impression d’être Black Jesus ! » Assis à ses côtés, D’Angelo Russell se marre et passe son tour.

Sa première réponse donne le ton, et la suite ne va pas décevoir. « J’ai regardé le gars en face de moi, et j’ai vu de la peur dans ses yeux. Il n’y a rien d’autre à ajouter. » Anthony Edwards s’exprime sérieusement alors que D’Angelo Russell se retient d’exploser de rire.

Et quand un journaliste lui demande s’il a ressenti le besoin de prendre le match à son compte, voici ce qu’il ajoute : « Evidemment ! Quand on voit que tout le monde galère, on se dit qu’il faut apporter davantage. En même temps, je n’ai pas trouvé qu’on était en difficulté, c’est juste que les shoots ne rentraient pas et que notre défense n’était pas en place en début de match. On a durci le match, et c’est ce que j’ai ressenti. Et une fois qu’on était bien dans le match, ça a basculé de notre côté. J’ai commencé à mettre des tirs, D-Lo a commencé à mettre des tirs, KAT a commencé à mettre des tirs… Une fois que l’attaque a été meilleure, ça s’est répercuté sur la défense« .

« L’an prochain, je vise le MVP »

Incroyablement complet en attaque et capable de sanctionner de loin comme de près, Anthony Edwards atteint les 40 points pour la 4e fois de sa carrière, et il ajoute 9 rebonds, 3 interceptions et 3 contres. Des chiffres qui montrent sa grande implication dans le jeu, même en défense.

« Effectivement ! Je regardais la feuille de stats, et j’ai défendu tout le temps sur CJ McCollum. J’ai joué 38 minutes et 44 secondes, et écoutez bien, il a joué 38 minutes et 17 secondes. Je trouve que j’ai bien défendu. Il a eu des tirs compliqués ». Un journaliste lui demande si cette défense était du niveau d’une All-NBA Defensive First Team. « Clairement ! CJ est un très bon joueur, mais je suis un très bon défenseur ».

Enfin, un autre confrère lui demande si avec ce type de performance, il pourrait se mêler à la course au MVP. « Pour cette année, c’est non. Mais pour l’année prochaine, c’est certain. L’an passé, j’ai fini deuxième [pour le titre de Rookie Of The Year]. C’est cool, mais l’an prochain, je vise le MVP« .