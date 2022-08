Happy Birthday | Le meilleur de la première saison de Scottie Barnes

En dominant Evan Mobley d’une courte tête dans la course pour le trophée de rookie de l’année, Scottie Barnes n’a fait que valider encore davantage sa première saison en NBA et à Toronto.

Car « ROY » ou non, l’intérieur des Raptors avait tout de même impressionné. Polyvalent et efficace, l’ancien de Florida State a tourné à 15.3 points (49% de réussite au shoot), 7.5 rebonds et 3.5 passes de moyenne.

Il incarne à merveille le joueur idéal de Nick Nuse, c’est-à-dire complet, sobre et qui peut évoluer à plusieurs postes, en étant aussi l’aise près du cercle que pour remonter la balle après avoir pris le rebond.

La saison prochaine, Scottie Barnes sera attendu et devra confirmer les belles promesses affichées en 2021/22. Surtout, il aura pour mission d’être plus adroit à 3-pts. Un domaine où il n’est guère brillant jusqu’à présent, avec seulement 30% de réussite la saison dernière.