Scottie Barnes prêt pour l’année de la confirmation

L’effet de surprise sera passé en 2022/23 et Scottie Barnes sait qu’il va être attendu au tournant. La pépite des Raptors a tout de même pour atout d’être le parfait « all-around player », un véritable couteau-suisse qui excelle dans pratiquement tous les registres et ne possède pas qu’un seul point fort.

À l’approche de sa saison sophomore, il pense pouvoir encore progresser sur l’aspect offensif pour franchir un cap, sur le tir extérieur notamment alors qu’il a shooté à 30% derrière l’arc, avec un rendement encore léger.

« J’ai l’impression d’avoir les outils défensifs, je veux juste m’améliorer sur le plan offensif », a-t-il notamment déclaré au magazine « Slam ». « Faire en sorte que mon jeu soit plus complet. Je travaille juste sur ma capacité à aller au panier, à être inarrêtable sur le parquet. Pouvoir scorer, être efficace à mi-distance et être un shooter régulier, capable de mettre des tirs régulièrement. Je dois être capable de me tendre vers ces standards pour être l’un des meilleurs de la Ligue ».

Un environnement favorable

Scottie Barnes a aussi su se montrer précieux en défense, par ses contres, ses interceptions, son intensité et son intelligence de jeu. Cet aspect-là devra aussi être élevé d’un cran, en plus de lui permettre d’asseoir un peu plus son côté vocal, lui qui représente l’avenir de la franchise.

« Je dois continuer à faire ce que je fais en défense, mais en l’amplifiant à un autre niveau, où je peux changer l’impact d’un match sur tout le terrain. Je peux vraiment prendre le contrôle de la défense et obtenir plusieurs stops, être très actif sur le terrain et modifier des choix, changer des trajectoires de tirs, donner aux équipes des options différentes et avoir cette présence. Parler, communiquer et renforcer mon rôle de leader dans cette équipe. Je sens que c’est vraiment ce qui va m’amener au niveau supérieur », a-t-il poursuivi.

Reconnaissant de la chance qu’il a eu d’atterrir à Toronto et d’avoir pu rapidement bénéficier d’une belle exposition dans un contexte collectif positif, Scottie Barnes s’est également montré enthousiaste au sujet de son trophée de rookie de l’année, venu marquer le résultat de son investissement au quotidien.

« Cette récompense représente tout pour moi », a-t-il ajouté. « Tout, le travail, les efforts que j’ai fournis depuis enfant. Ça signifie beaucoup pour la ville de West Palm Beach, pour le Canada, la ville de Toronto. Masai Ujiri et Bobby Webster ont mis leur foi en moi, et j’ai fait mon travail. J’essaie de porter ça avec moi chaque jour ».