Scottie Barnes, le couteau-suisse des Raptors

Brillant dans la victoire des Raptors sur le parquet des Wizards la nuit dernière, Scottie Barnes (27 points à 12/19, 8 rebonds) a étalé toute sa panoplie offensive et défensive et a rappelé à quel point son jeu était complet. Utilisé comme pivot au large sur jeu placé, le rookie a fait parler son combo taille / vitesse pour déstabiliser la défense de Washington, surprise face à un poste 5 si peu conventionnel.

« Quand il s’écarte, il fait parler sa taille, et je pense qu’il peut utiliser cette envergure à son avantage. » notait Nick Nurse après la victoire de son équipe. « Ce soir, il a reçu la balle dans ses spots, ou alors il est allé se placer dans les spots où il excelle. Et il a bien bossé.«

Jouer sur ses forces

Plutôt que de prendre des tirs au large, domaine dans lequel il n’est pas (encore) au point (31% dernière l’arc), Barnes a fait parler son physique imposant et s’est contenté de punir près du cercle : 9 de ses 12 tirs ont été inscrits dans la raquette des Wizards. Bien qu’il n’ait distribué qu’une seule passe décisive durant la rencontre, sa seule présence dans la raquette a permis de déclencher des aides défensives et donc de créer des décalages pour ses coéquipiers.

Un avantage physique certain que Nick Nurse entend bien développer : « Tout dépend du défenseur qui est sur lui, et du type de défense qu’il propose face à lui. Ce soir, leur pivot était son vis-à-vis et leur défense était donc en « drop » . Ils n’ont pas énormément « switché » sur les écrans. Je pense qu’il y avait encore plus d’occasions de le servir quand il s’ouvrait vers le cercle. C’est une des actions favorites de Pascal [Siakam], quand il pose un écran et s’ouvre vers le cercle. Scottie peut en prendre de la graine. »

Devenir toujours plus « all-around »

Archétype de l’ailier moderne de la NBA d’aujourd’hui, grand, puissant et rapide, bon passeur et défenseur, Scottie Barnes n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Si sa première saison chez les pros est très bonne, le natif de Floride ne pose pas de limite à sa progression.

« Je développe mon jeu à chaque match cette saison. J’y travaille en permanence, j’améliore mon tir, mes courses en transition. Mon jeu va continuer à se développer, à s’étendre. Donc je ne me limite à un seul aspect, car avec le temps je vais continuer à grandir dans tous les aspects. »