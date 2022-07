La NBA ouvre une enquête sur James Harden et les Sixers

On attendait une enquête sur la signature de Jalen Brunson, et finalement, la NBA a décidé d’ouvrir une procédure pour « tampering » contre les Sixers. Le « tampering », c’est cette pratique, interdite, qui consiste à entrer en contact, voire négocier, avec un joueur sous contrat. Rien que le fait de parler d’un joueur sous contrat dans la presse, c’est du « tampering ».

On savait que l’arrivée de PJ Tucker était suspecte puisque l’annonce de sa signature avait été annoncée une minute après l’ouverture du marché, mais la NBA a décidé d’effectuer une enquête globale sur la prolongation de contrat de James Harden, et les arrivées de PJ Tucker donc, mais aussi de Danuel House.

Philly doit livrer emails, conversations téléphoniques…

Ce qui interpelle la NBA, c’est le choix de James Harden de décliner sa « player option » à 47 millions de dollars, puis d’accepter un contrat de 68 millions de dollars sur deux ans, pour permettre aux Sixers de signer PJ Tucker puis Danuel House, ces deux anciens coéquipiers à Houston. Si James Harden s’était déjà engagé à faire ce sacrifice financier, avant l’ouverture de la « free agency », c’est une violation de la convention collective.

Président des Sixers, Daryl Morey a déjà été entendu par enquêteurs de la NBA, et la ligue souhaite aussi s’entretenir avec d’autres dirigeants, et récupérer des emails et des enregistrements de conversations téléphoniques.

Par le passé, la NBA avait sanctionné les Bucks pour l’épisode Bogdan Bogdanovic, puis le Heat et les Bulls pour « tampering », en retirant à chaque fois aux franchises un second tour de Draft. C’est d’ailleurs pour ça il n’y avait que 58 choix cette année dans la Draft, car Miami et Chicago avaient été privés de leur deuxième tour, suite aux signatures de Kyle Lowry et de Lonzo Ball en 2021.